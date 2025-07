Renault Clio 2026, rottura con il design passato e addio al diesel

La Renault Clio si prepara a voltare pagina con una rivoluzione stilistica e tecnologica che segnerà una rottura netta con il passato. Dopo un anno ricco di novità per la casa francese, il 2026 vedrà il debutto della sesta generazione della compatta più amata di Renault, che verrà svelata in anteprima mondiale al Salone della Mobilità di Monaco, in programma dal 9 al 14 settembre 2025.

Il lancio avviene 35 anni dopo l’introduzione della prima Clio, nata come successore della mitica Renault 5. Oggi, paradossalmente, le due coesistono nel listino. Infatti, la nuova R5 è ora un’elettrica pura, mentre la Clio continuerà a seguire la strada dell’ibrido.

Anche se si tratta di una nuova generazione, la piattaforma CMF-B della Clio 5 sarà mantenuta e ottimizzata. La grande novità sarà il motore full hybrid da 1.8 litri e 160 CV, già presente su Captur e Symbioz, abbinato a una batteria da 1,4 kWh. Un sistema in grado di garantire fino all’80% di guida in elettrico in città, mantenendo le emissioni di CO₂ sotto i 100 g/km.

Il design evolverà sensibilmente. Pur mantenendo un legame con la Clio attuale nella zona tra cofano e montante anteriore, il nuovo modello sarà più aerodinamico e slanciato, con tetto spiovente, lunotto più inclinato e posteriore dal look più sportivo. L’ispirazione potrebbe arrivare direttamente dal concept Renault Emblème, che ha influenzato il frontale con una doppia griglia ornata da rombi e nuove firme luminose.

All’interno, ci sarà certamente un netto salto qualitativo. Il layout sarà infatti simile a quello del nuovo SUV Boreal, con doppi schermi da 10 pollici, una plancia ispirata alle Renault 4 e 5 e una console centrale libera da leve per massimizzare lo spazio.

Il diesel sparirà definitivamente, così come il vecchio benzina da 65 CV. La nuova gamma inizierà con un 1.2 turbo 3 cilindri da 100 CV, seguito da varianti da 115 CV (mild hybrid) e una versione GPL da 120 CV. Il top di gamma sarà il già citato full hybrid da 160 CV, probabilmente anche in versione Esprit Alpine. Niente da fare, invece, per un ritorno di una frizzante Clio RS, esclusa dai piani.

La produzione avrà luogo nello stabilimento turco di Bursa, mentre l’arrivo nelle concessionarie è previsto per l’inizio del 2026. I prezzi potrebbero partira da circa 18.000 euro, in aumento rispetto ai 16.900 attuali, soprattutto a causa dell’eliminazione delle motorizzazioni entry-level.