Tesla Model Y L, svelata la nuova variante: ecco i primi dettagli

La Tesla Model Y a sette posti non ha avuto il successo sperato, complice il fatto che l’ultima fila era talmente stretta da renderla inutilizzabile. Ora, la casa automobilistica statunitense ci riprova lanciando una versione a sei posti.

Advertisement

Tesla Model Y: ecco la nuova versione a sei posti

Le prime immagini di questo modello arrivano dalla Cina, dove la Model Y è stata registrata presso il Ministero dell’Industria e delle Tecnologie dell’Informazione (MIIT). Queste versione si presenta come Model Y L ed è più lunga e alta rispetto al modello standard.

Advertisement

Osservando le immagini è possibile notare come il tetto, nella zona posteriore, segua una linea diversa rispetto alla Model Y standard. Il portellone è stato ridisegnato e il finestrino laterale posteriore è decisamente più grande. Il risultato è una via di mezzo tra la Model Y e la Model X, anche se priva delle celebri portiere ad ala di gabbiano, riprendendo anche la distribuzione dei sedili 2+2+2.

Nello specifico, la nuova Model Y L è più alta di 44 millimetri e più lunga di 18 centimetri, mentre il passo è aumentato di 15 centimetri. In questo modo la casa automobilistica va a risolvere uno dei punti deboli della vecchia configurazione a sette posti. La nuova Model Y L sarà inizialmente destinata al mercato cinese, dove questi modelli sono più apprezzati. Successivamente, potrebbe debuttare anche in altri mercati, tra cui l’Europa.

Nel frattempo l’azienda guidata da Elon Musk sta lavorando anche sulla Model Q (o Model 2), primo veicolo compatto low-cost, inizialmente previsto entro la prima metà del 2025. L’obiettivo è quello di proporre sul mercato un veicolo più accessibile per aumentare i volumi e i profitti, poiché anche nel secondo trimestre le vendite sono state inferiori alle aspettative. Non ci resta che attendere ulteriori novità in merito.