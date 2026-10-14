Mercedes non può sbagliare due volte: la Classe E elettrica agli ultimi test al Ring

Mercedes non può permettersi un secondo EQE. Lo sanno i concessionari, lo sa chiunque abbia visto quella berlina elettrica restare a prendere polvere nei piazzali. Per questo la nuova Classe E a batteria è già al Nürburgring, totalmente camuffata, a farsi le ossa dove le berline tedesche si guadagnano il rispetto.

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Dopo mesi di collaudi su strada, il prototipo è quindi arrivato all’Inferno Verde. Le foto spia lo mostrano lungo quasi 5,1 metri, con il pesante camuffaggio a nascondere buona parte delle forme.

Tra ciò che trapela ci sono i fanali, per esempio. Quelli più recenti sembrano tornare alle origini della Classe E, con una grafica luminosa che ricorda in modo sorprendente la stella della 190E preparata da HWA. A Stoccarda sanno bene che il passato, quando funziona, conviene riciclarlo.

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Resta un mistero la fiancata. Mercedes ha nascosto con cura il montante posteriore, quindi non sappiamo se arriverà il vetro protettivo visto sulla nuova Classe C elettrica o il semicerchio classico delle berline della Stella.

Dentro tutto è coperto, come da prassi in questa fase di sviluppo. Sappiamo però che i tre grandi schermi di CLA e GLC verranno ripresi interamente, insieme a un MBUX evoluto e a un robusto pacchetto di assistenze alla guida, guida autonoma di livello 3 in autostrada compresa.

Sotto la pelle c’è la piattaforma MB.EA-M, abbinata a un’architettura elettrica a 800 Volt e a batterie agli ioni di litio. Mercedes non dichiara numeri, ma l’obiettivo di circa 1.000 km di autonomia è evidente.

La batteria più grande della gamma attuale è da 94 kWh utili e porta il GLC elettrico a 713 km omologati. Per fare di meglio servirà una capacità decisamente superiore, e c’è chi parla di un pacco fino a 150 kWh. La ricarica dovrebbe arrivare fino a 330 kW, con poco più di 20 minuti per passare dal 10 all’80%.

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La gamma prevede versioni a uno e due motori, con varianti 4MATIC. La presentazione è attesa intorno a metà 2027, l’arrivo in concessionaria nel 2028. Prima ci sono i test invernali, dove il prototipo è passato una sola volta, per mettere alla prova dinamica, batteria, ricarica e comfort termico, più un altro giro sul Ring.

Il prezzo della nuova Classe E elettrica? Se si ripete lo schema dell’EQE, si partirà sopra i 70.000 euro. Speriamo che stavolta gli acquirenti ci arrivino, a quel listino.