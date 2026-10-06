Mercedes-Benz EQS Berlina ora acquistabile con lo steer-by-wire

Mercedes-Benz EQS Berlina porta al debutto, nella produzione di serie tedesca, il nuovo sistema Steer-by-Wire. Questa tecnologia di sterzo elettronico è ordinabile in tutti i mercati globali in cui è presente la vettura. Il prezzo dell’optional parte da 3.050 euro (IVA inclusa), sul mercato italiano. Così la regina elettrica della “stella” alza ulteriormente l’asticella dell’innovazione.
Per chi non lo sapesse, la Mercedes-Benz EQS Berlina è la massima espressione del lusso alla spina della casa di Stoccarda. Nata per affiancare idealmente la Classe S nel mondo della mobilità a zero emissioni, questa vettura si colloca a pieno titolo nel cuore del segmento premium. I clienti la possono scegliere anche in versione SUV.
Molto innovativi i contenuti della Mercedes-Benz EQS Berlina, ulteriormente affinati con il sistema Steer-by-Wire, che può arricchire la dotazione standard, con un supplemento sul prezzo di acquisto. Questa tecnologia non ha bisogno di un collegamento meccanico (piantone dello sterzo) tra il volante e le ruote.
Dei sensori rilevano i movimenti e l’angolo di rotazione del volante, inviano i dati alla centralina e, da qui, partono i comandi per gli attuatori elettrici, che muovono fisicamente le ruote, con un buon feedback tattile. Grazie a questo sistema, il volante richiede pochissime rotazioni per sterzare completamente le ruote: un vantaggio nelle manovre di parcheggio. Cresce anche l’agilità durante la marcia.
Lo Steer-by-Wire evita inoltre le vibrazioni e gli scossoni provenienti dall’asfalto, specie se questo è irregolare, migliorando il comfort di guida. Le dimensioni meno generose del volante regalano più libertà di movimento a bordo e un accesso semplificato. Nel mercato italiano, come dicevamo, il sistema viene proposto sulla Mercedes-Benz EQS Berlina a un prezzo di partenza di 3.050 euro.
Questa cifra include un volante dal design inedito, ribassato e arricchito da un nuovo, sofisticato schema per l’airbag. Il feeling di guida resta fedele agli standard d’eccellenza Mercedes-Benz, quindi preciso, sicuro e naturale.