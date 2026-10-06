Mercedes-Benz EQS Berlina ora acquistabile con lo steer-by-wire

Mercedes-Benz EQS Berlina debutta con lo Steer-by-Wire, sterzo elettronico senza collegamento meccanico tra volante e ruote. Disponibile globalmente e in Italia da 3.050 euro, il sistema migliora maneggevolezza, comfort e agilità, riduce le vibrazioni e semplifica le manovre.