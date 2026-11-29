Lamborghini è stata fra le protagoniste di DreamHack Stoccolma 2026, con una presenza ad ampio raggio: dal gaming al prodotto reale, fra community, competizioni virtuali e supercar. Ruolo di primo piano, nello stand del “toro“, per una Temerario allestita in modo specifico, le cui forme hanno catalizzato molti sguardi.

Advertisement

Il celebre festival svedese, che chiude oggi i battenti, è andato in scena dal 27 al 29 novembre 2026. Per la casa di Sant’Agata Bolognese quello di quest’anno è stato un ritorno al salone di Stoccolma dedicato a videogiochi, esports e cultura digitale. Nel centro fieristico Stockholmsmässan il suo stand, grande 150 metri quadrati, ha saputo suscitare un forte livello di interesse.

Foto Automobili Lamborghini

Lamborghini, con questa partecipazione, ha voluto fondere l’ingegneria automobilistica tradizionale con l’intrattenimento digitale, offrendo sia ai gamer professionisti sia ai semplici curiosi un calendario fitto di sfide e postazioni interattive. Al centro della scena, come già scritto, gli ospiti hanno potuto ammirare una Temerario, vestita ad hoc.

Advertisement

Per l’occasione, infatti, la supersportiva ibrida plug-in (HPEV) di casa Lamborghini si è svelata al pubblico con una veste grafica inedita ispirata a “Magic: The Gathering”. Stiamo parlando di un gioco di carte collezionabili (TCG) a tema fantasy, creato da Richard Garfield e pubblicato per la prima volta nel 1993 da Wizards of the Coast.

Al salone di Stoccolma i visitatori hanno potuto ammirare la già citata Lamborghini Temerario da vicino, incontrare una cosplayer nei panni di Elesh Norn e assistere alla realizzazione dal vivo di illustrazioni a mano sulle iconiche carte Magic.

Sul fronte videoludico, lo stand del “toro” ha ospitato il debutto in anteprima di “Fast ForWorld: The Game”, titolo per dispositivi mobili sviluppato da Tingz e The After Image su produzione di Gravitaslabs, il cui rilascio ufficiale è fissato per febbraio 2027. Si tratta di un nuovo gioco mobile della piattaforma gaming di Automobili Lamborghini.

Advertisement

Gli appassionati del marchio di Sant’Agata Bolognese si sono potuti mettere alla prova su diversi fronti, con simulazioni, gaming competitivo e arcade. Molto alto il richiamo delle postazioni equipaggiate per guidare virtualmente la Lamborghini Temerario GT3 sulla piattaforma RaceRoom. Altre sessioni di gioco si sono aperte su titoli affermati come Fortnite, Rocket League e Asphalt Legends.

L’appuntamento svedese di DreamHack Stoccolma 2026 ha fatto propria anche un’iniziativa benefica realizzata in tandem con Gameloft a sostegno della fondazione Movember, per progetti legati alla salute dell’uomo. Anche qui Lamborghini ha dato il suo apporto.

Foto Automobili Lamborghini

Fonte | Automobili Lamborghini