Mercedes-AMG GT Black Series: il prototipo va a fuoco durante i test al Ring

Il prototipo della futura Mercedes-AMG GT Black Series ha preso fuoco. Non siamo in un garage, ma in un test su strada intorno al Nürburgring Nordschleife.

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I paparazzi l’hanno beccata mentre usciva dalla pista già avvolta dal fumo. Il colpevole sarebbe lo scarico sul lato destro, andato in fiamme per cause che nessuno ha ancora chiarito. Il pilota ha tenuto duro per circa 2,5 km fino al Centro Prove AMG, dove l’incendio è stato domato. Sono serviti cinque estintori e l’aiuto dei dipendenti della vicina Manthey Racing.

Secondo Auto Evolution, la casa ha rimorchiato la GT con una Classe G e l’ha nascosta dietro altri modelli AMG. Trattandosi di un’auto in fiamme, il tentativo di discrezione ha un che di comico. Tutto sommato è andata bene, dato che il serbatoio è sul lato destro, proprio dove ha bruciato lo scarico, e nessuno si è fatto male.

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Ora Affalterbach deve capire cosa sia andato storto, e uno slittamento dello sviluppo è più che plausibile. La presentazione, senza data ufficiale, era attesa entro fine anno o all’inizio del 2027. Dovremo vedere se l’incidente la sposterà.

La posta in gioco è alta. La nuova GT Black Series dovrebbe puntare al record sul giro del Nordschleife e battere la Ford Mustang GTD, ma per riuscirci deve scendere sotto i 6:29.09 fissati dalla AMG One nel 2024. Con il pacchetto aerodinamico ci si aspetta che ci riesca, e c’è chi la considera regina del Ring ancor prima del debutto.

Sotto il cofano dovrebbe esserci un motore V8, forse quello della nuova CLE 646 da 637 CV e 850 Nm di coppia, mild-hybrid, cambio automatico a 9 rapporti e trazione posteriore. Lo scatto da 0 a 100 richiede 3,9 secondi e i 200 km/h arrivano in 11,4. Per la Black Series circolano voci di oltre 800 cavalli, dal 4.0 biturbo con albero a gomiti piatto.

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Restano aperte le questioni della tecnica sotto la carrozzeria e del numero di esemplari. Il prezzo dovrebbe superare i 300.000 euro, all’altezza della Lamborghini Temerario.

Il metro di paragone è pesante. La GT Black Series precedente sfoggiava un V8 biturbo da 4,0 litri con albero a gomiti piatto che girava fino a 7.200 giri/min, con 720 CV tra 6.700 e 6.900 giri e 800 Nm tra 2.000 e 6.000. Faceva 0-100 in 3,2 secondi, toccava i 325 km/h e diventò l’auto di serie più veloce del Ring.

Il nuovo modello promette aerodinamica evoluta, assetto esclusivo con sospensioni riviste, freni potenziati e interni da corsa. Dovrebbe anche fare da base alla prossima GT3, il cui debutto, previsto entro il 2026, sembra slittato all’inizio della stagione 2027.