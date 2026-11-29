La Bugatti Type 41 Royale è una delle auto più iconiche, esclusive e costose di sempre. Sicuramente è un simbolo della casa di Molsheim, perché ne esprime al meglio il DNA. Vederne una in strada è un’impresa ai limiti dell’impossibile, per il valore economico del mezzo e per la rarità. In totale furono prodotti solo sei esemplari del modello.

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Pur essendo nata in pochissimi pezzi, la Bugatti Type 41 Royale ha lasciato un’impronta duratura e fortemente caratterizzante nella storia del marchio alsaziano. Ettore Bugatti volle fare di lei la massima espressione del lusso, anche oltre la dimensione automobilistica. Il suo design è da opera d’arte; la cura dei suoi dettagli è roba di alta gioielleria; il pregio dei materiali è da Grand Hotel; la sua ingegneria è di riferimento.

La Bugatti Type 41 Royale ha lasciato un segno indelebile nella storia dei mezzi a quattro ruote. Oggi la sua eredità è ancora rintracciabile nello stile, nell’approccio tecnologico e nell’artigianalità delle moderne hypercar, fino alla Tourbillon. A un secolo di distanza dalla nascita, quella vettura continua a orientare il lavoro della casa di Molsheim. Fu un’ammiraglia da sogno e stabilì molti dei principi che continuano a definire la filosofia aziendale di Bugatti.

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Foto Bugatti

Alcuni dei contributi più duraturi della Royale sono visibili a prima vista. Penso all’elegante configurazione cromatica della carrozzeria – di cui è un esempio la Coupé Napoléon bicolore – che ha ispirato uno degli elementi distintivi più riconoscibili del moderno design Bugatti: la linea curva e sinuosa che definisce il profilo laterale.

Elemento caratterizzante sia sulla Veyron che sulla Chiron, questo tratto estetico si evolve ulteriormente sul modello dell’attuale listino (la già citata Tourbillon), delineando un percorso più dinamico lungo la linea del tetto, che conferisce un senso di movimento e determinazione ancora maggiore.

Il massimo del tributo è con la combinazione cromatica originale della Coupé Napoléon, che univa il nero e il giallo: il mix prediletto da Ettore Bugatti. La Royale lega la sua magia pure ai tratti stilistici della carrozzeria, dove trovò felice sbocco lo straordinario talento di Jean Bugatti, con la celebre Roadster disegnata per Armand Esders nel 1932. Un progetto che lo fece emergere come altra figura chiave nella storia del marchio francese.

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Le proporzioni fluide e l’eleganza di quel modello definirono una nuova era per il costruttore alsaziano; un’influenza che si ritrovò presto sulla Type 55 Super Sport e, poco dopo, nell’iconica famiglia Type 57. Il significato della Royale, però, andava ben oltre la sua estetica. Parliamo di un capolavoro, su tutti i fronti.

Generosamente dimensionata, nei suoi oltre 6 metri di lunghezza, quella vettura offriva tutto il lusso che si potesse desiderare nel suo tempo storico. Sublime la manifattura, frutto del sapiente apporto di valenti artigiani, capaci di lavorare al meglio la materia. Ne derivò un glamour senza precedenti, ma la Bugatti Royale non era solo sfarzo: qui c’era pura tanta eccellenza ingegneristica, oltre che una meticolosa cura per tutti i tasselli del puzzle.

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Ogni dettaglio di quella creatura rifletteva la costante ricerca della perfezione da parte di Ettore Bugatti: volante in legno di noce, comandi sul cruscotto realizzati in osso di balena e un abitacolo riccamente rivestito, separato dallo scomparto dell’autista, rifinito in pelle.

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Su ogni radiatore spiccava un richiamo alla celebre scultura dell’Elefante Danzante di Rembrandt Bugatti; un simbolo unico nella storia del marchio, dato che la Royale rimane la sola Bugatti ad aver mai sfoggiato tale ornamento. Molte le collaborazioni di spessore, degne del rango della costosa ammiraglia. Fra queste partnership si deve menzionare quella con Breguet, inventore del tourbillon, cui Ettore Bugatti commissionò i cronometri inseriti nell’abitacolo del modello.

Quel legame con l’alta orologeria perdura ancora oggi nella Bugatti Tourbillon, che prende il nome dalla complicazione più nota del comparto dell’orologeria. Sulla nuova hypercar la liaison si spinge a un livello del tutto inedito. Il suo quadro strumenti è stato sviluppato con la competenza dei maestri orologiai svizzeri. Si compone di oltre 600 componenti realizzati in titanio, zaffiro e rubino. Roba da lustrarsi gli occhi.

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Anche il motore della Tourbillon, pur non condividendo una sola vite con quel passato glorioso, evoca l’ardimento ingegneristico della progenitrice. La Royale era mossa da un imponente otto cilindri in linea, che traeva linfa dal know-how aeronautico. Con i suoi alberi a camme in testa, tre valvole e due candele per cilindro, oltre a un albero motore supportato da nove cuscinetti a strisciamento, era uno dei propulsori più sofisticati dell’epoca.

Proprio come la vettura che lo ospitava, anche l’unità propulsiva fu concepita senza alcun compromesso. La Type 41 Royale rappresentava la visione del lusso di Ettore Bugatti nella sua forma più pura. Incarnava un’ambizione sconfinata e il rifiuto di scendere a compromessi. A distanza di oltre un secolo, quello stesso spirito continua a plasmare le nuove vetture Bugatti. Chapeau!

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Fonte | Bugatti