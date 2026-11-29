Da alcuni giorni, nel cuore di Roma, è possibile scoprire il mondo Renault nel nuovo temporary store della casa automobilistica francese. Questo spazio immersivo, sapientemente configurato, resterà in scena nella capitale fino al mese di gennaio 2027.

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Protagonista in vetrina è la Renault Twingo E-Tech electric, nuova city car elettrica, compatta, versatile e connessa del marchio transalpino. Il suo look è ben godibile anche dalla parte esterna dell’esercizio temporaneo, allestito presso il Cinema Adriano, in Piazza Cavour.

Dopo il successo del flagship store “rnlt” di Brera, nel centro di Milano, Renault porta il format anche a Roma, con un temporary store che punta a trasformare l’incontro con il prodotto in un tuffo esperienziale, accessibile e coinvolgente.

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L’obiettivo della casa madre, con l’iniziativa di cui ci stiamo occupando, è quello di avvicinare sempre più il brand Renault alle persone, in spazi fisici di alto valore emotivo, che sanno accarezzare al meglio le corde della curiosità.

Il “contenitore” scelto per il progetto di Roma è caratterizzato da tre ampie vetrine affacciate su Piazza Cavour, dove la casa della “losanga” accoglierà il pubblico in una delle aree più prestigiose e frequentate della città.

Foto Gruppo Renault

Come dicevamo, a dominare la scena nella tela espositiva capitolina ci sta pensando la Renault Twingo E-Tech electric, protagonista dell’apertura. Si tratta di una piccola vettura elettrica, che racconta una nuova idea di mobilità urbana, frizzante e accessibile.

Le caratteristiche del modello potranno essere approfondite all’interno del temporary store di Roma, con il supporto di uno specialista della casa automobilistica francese. Insieme a lui potranno essere conosciute più da vicino anche le tecnologie e le più recenti novità di prodotto del brand. A completare la trama espositiva ci penseranno i prodotti di merchandising della “losanga”.

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Molto azzeccata la scelta del luogo per la collocazione di questo esercizio a tempo. Il Cinema Adriano, infatti, è un’istituzione e richiama molta gente, in un luogo ad alto indice di presenze. Così si valorizza in modo efficace la relazione diretta con il pubblico.

Renault prosegue in tal modo l’evoluzione del proprio modello distributivo e rafforza una strategia orientata a creare esperienze sempre più concrete e vicine alle persone, con una presenza sempre più attenta ai centri cittadini, in aree ad alta visibilità e a forte valore relazionale.

Il format “rnlt”, portato a Roma dopo Milano, punta a creare occasioni di contatto sempre più dirette e coinvolgenti con il pubblico, per un’esperienza di marca distintiva firmata Renault.

Foto Gruppo Renault

Fonte | Renault