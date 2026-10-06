Mercedes, il mercato in Cina ha raggiunto livelli spaventosamente vicini allo zero

Di Mercedes EQE ne sono state vendute sei in tutta la Cina ad agosto. Per una berlina elettrica da listino importante, in un mercato che le auto a batteria le compra a camionate, è un risultato tremendamente deludente.

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Il dato non è un incidente di percorso e non è una storia legata a un modello solo, seppur non proprio di successo altrove. Da inizio anno la EQE berlina si ferma a 190 unità, il 95,8% in meno rispetto al 2025. Il SUV ne ha aggiunte 14 ad agosto, per un totale di 804 e un calo del 94%. La Mercedes EQB, con 5 consegne ad agosto e 1.966 da gennaio, lascia sul campo il 98,3%. La nuova CLA elettrica, presentata come fiore all’occhiello della generazione futura, ha messo insieme 93 esemplari ad agosto e 289 in otto mesi. La Tesla Model 3, nello stesso periodo, ne ha vendute 89.320.

Eppure la CLA in Cina era arrivata con una piattaforma a 800 volt, una versione a passo lungo dedicata e tecnologia pensata per i clienti locali. Tutto giusto, sulla carta, anche la collaborazione con la stessa Geely, appunto, cinese. I clienti locali hanno guardato altrove.

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Nel 2025 Mercedes ha consegnato in Cina 551.900 auto, il 19% in meno su base annua. Nel primo semestre 2026 sono state 210.200, con un -28%, e il secondo trimestre, fermo a 98.600 unità, ha segnato un -30% che non richiede commenti.

La parte beffarda è che l’elettrico Mercedes, nel resto del mondo, funziona abbastanza bene. Nel secondo trimestre le consegne sono state 52.852 (+50,9%), nel semestre 97.110 (+28,2%). Va bene in Europa, ma non va dove il mercato corre più veloce di tutti.

A Pechino e dintorni il listino invecchia prima ancora di arrivare in concessionaria. Mercedes comanda ancora sopra il milione di yuan, ma sotto quella soglia BYD, Xiaomi, NIO, Li Auto e XPeng offrono funzioni digitali, assistenti di guida e software cuciti sul cliente cinese a un prezzo che il solo prestigio non giustifica più. Reuters parla di tedeschi in perdita di terreno, soprattutto tra i più giovani. La stessa Mercedes ammette di dover accelerare la localizzazione di prodotti e tecnologie.

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Nel 2027 arriva infatti la sforbiciata, escono la EQE, anche in versione AMG, la AMG S63 e la Maybach EQS SUV. EQS ed EQS SUV restano per ora, in attesa di eredi. Riconquistare una posizione persa, però, è difficile, soprattutto con auto più care e meno performanti dei rivali. Nel frattempo i marchi cinesi allargano le reti in Europa, premium compreso, dove le nuove generazioni guardano la tecnologia quanto lo stemma, e dello stemma si fidano sempre meno.