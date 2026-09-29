Mercedes al Salone di Parigi 2026: dai nuovi SUV all’AMG GT 63 da 1.169 CV

Mercedes-Benz tornerà al Salone di Parigi dal 12 al 18 ottobre 2026, dopo aver saltato la precedente edizione, portando una gamma nella quale l’elettrico occupa uno spazio sempre maggiore. Nel padiglione 5.2 del Paris Expo Porte de Versailles, la nuova AMG GT Coupé a quattro porte affiancherà modelli destinati al grande pubblico, dai SUV compatti al grande monovolume VLE.

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Mercedes torna al Salone dell’auto di Parigi: l’elettrico conquista lo stand della Stella

La sportiva di Affalterbach utilizza tre motori elettrici a flusso assiale, due sull’asse posteriore e uno all’avantreno. Nella GT 63 la potenza massima raggiunge 1.169 CV, con uno scatto da fermo a 100 km/h dichiarato in 2,4 secondi. Il valore di 2,1 secondi spesso citato viene invece rilevato escludendo i primi 30 centimetri della partenza, secondo il metodo chiamato rollout.

Per quanto riguarda la ricarica, Mercedes indica un passaggio dal 10 all’80% in 11 minuti nelle condizioni previste dalla prova, con una potenza che può raggiungere 600 kW attraverso il pacchetto dedicato utilizzando una colonnina adeguata.

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L’architettura a 800 volt si estende anche alle nuove elettriche della gamma Mercedes, rendendo la ricarica uno degli argomenti principali della presenza a Parigi. Il vantaggio riguarda soprattutto chi affronta viaggi lunghi, ma la durata effettiva della sosta dipende anche dalla batteria e dall’andamento della potenza durante il rifornimento, oltre che dalle caratteristiche dell’impianto utilizzato.

I visitatori potranno confrontare il nuovo GLA con il GLB, che propone un’impostazione più orientata alle esigenze familiari, mentre il GLC elettrico porterà questa tecnologia nella categoria superiore. La CLA rappresenterà l’offerta delle berline compatte e il VLE mostrerà come il marchio intenda applicare la propulsione elettrica anche al trasporto di più passeggeri, mantenendo un’impostazione di lusso. Il programma comprende inoltre la Classe C elettrica.

Il calendario AMG prevede un altro appuntamento durante la settimana del Salone, ma fuori dall’evento parigino. Il 17 ottobre dovrebbe fare il suo debutto il nuovo SUV elettrico al Museo Mercedes-Benz di Stoccarda, durante l’evento “The 140 Festival”. Il modello, che non è previsto nell’esposizione parigina, nascerà sulla piattaforma AMG.EA della GT quattro porte. Le potenze e i tempi di ricarica del SUV saranno comunicati in sede di presentazione.

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Le celebrazioni richiamano i 140 anni trascorsi dal brevetto depositato da Carl Benz nel 1886. Mercedes le accompagna con il viaggio internazionale “140 anni, 140 luoghi”, che coinvolge tre Classe S e attraversa sei continenti, con un percorso che proseguirà fino a ottobre.