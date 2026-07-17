Mercedes affida alla Cina il motore della CLA ibrida: ecco cosa cambia

Il motore della nuova Mercedes CLA ibrida viene costruito in Cina per conto della casa tedesca, che ne ha curato progettazione, specifiche e integrazione con il sistema a 48 volt. La produzione del quattro cilindri turbo M252 da 1,5 litri è stata affidata a un partner industriale che diverse ricostruzioni puntano a Geely, un cambio di strategia rispetto alle collaborazioni europee utilizzate in passato per i modelli più accessibili della gamma.

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Mercedes CLA ibrida: il nuovo motore nasce in Germania ma viene prodotto in Cina

Mercedes ha montato per anni propulsori diesel di origine Renault sulle proprie compatte, mentre il precedente benzina M282 da 1,33 litri era nato durante la collaborazione con l’Alleanza Renault-Nissan. Il passaggio alla Cina non consiste però nella semplice sostituzione di un fornitore con un altro, poiché il nuovo M252 appartiene alla famiglia di motori Mercedes FAME ed è stato sviluppato dalla casa di Stoccarda per la piattaforma MMA. La documentazione del gruppo specifica che soltanto l’industrializzazione è stata affidata a un partner cinese.

Il quattro cilindri utilizza il ciclo Miller e integra il collettore di scarico nella testata, una soluzione che riduce gli ingombri e permette al sistema di trattamento dei gas di raggiungere più rapidamente la temperatura di funzionamento. Mercedes lo abbina a un motore elettrico da 22 kW e 200 Nm, inserito nel cambio automatico a doppia frizione 8F-eDCT, e a una batteria da 1,3 kWh che lavora a 48 volt.

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La capacità contenuta della batteria non consente lunghe percorrenze a emissioni zero, ma permette alla CLA di muoversi per brevi tratti in elettrico quando la richiesta di potenza rimane bassa. La vettura può inoltre avanzare per inerzia con il motore termico disaccoppiato fino a circa 100 km/h e recuperare fino a 25 kW di energia indipendentemente dal rapporto inserito.

La CLA 180 utilizza il 1.5 nella taratura da 136 CV e raggiunge una potenza complessiva di 156 CV grazie al contributo elettrico. La CLA 200 sale a 163 CV per il motore termico e a 184 CV per l’intero sistema, mentre la CLA 220 arriva rispettivamente a 190 e 211 CV ed è disponibile anche con trazione integrale 4MATIC.

Affidare la produzione del motore alla Cina permette a Mercedes di ridurre i costi industriali mentre concentra una parte maggiore degli investimenti sulle versioni elettriche e sul software MB.OS. La provenienza del propulsore rappresenta quindi una novità rilevante per il marchio, ma non significa che Geely abbia fornito un motore completo da montare senza interventi. Il blocco viene costruito in Cina, mentre progettazione, calibrazione e funzionamento del sistema ibrido rimangono di competenza Mercedes.