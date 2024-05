Mercedes Classe S 2025, restyling in corso per l’ammiraglia tedesca

La Mercedes Classe S con l’attuale rinnovamento è sul mercato da quattro anni. Sembra proprio essere giunto il momento di un restyling. E contrariamente alla tradizione degli aggiornamenti “impercettibili”, quell’arte della ridefinizione minima, l’ammiraglia della casa automobilistica tedesca seguirà l’esempio della lussuosa GLS, estendendo il suo ciclo di vita oltre i sette anni.

Lo rendono evidente le informazioni emerse grazie alle interessanti foto spia scattate negli scorsi giorni. I paparazzi hanno immortalato due esemplari della lussuosa Mercedes, con diversi livelli di camuffamento. Sul frontale si nota un cambiamento radicale: i fari sono completamente nuovi e, anche se attualmente sembrano provvisori, sono privi della caratteristica linea dei fari precedenti. Inoltre, la griglia del radiatore appare più voluminosa rispetto al modello attuale, estendendosi anche sotto la targa.

Il secondo prototipo della Classe S è ancora più sorprendente, essendo completamente coperto e camuffato, come se il design anteriore possa essere quello quasi definitivo. Si può chiaramente osservare solo la parte posteriore, ma la distanza non permette di cogliere dettagli significativi.

Sappiamo però che la Classe S sarà dotata di interni all’avanguardia, con il sistema “MBUX Superscreen” che farà il suo debutto sulla nuova CLA. Questo sistema presenterà tre grandi schermi “uniti” in un unico pezzo che si estende da un montante all’altro del parabrezza. E non è tutto: la nuova berlina di lusso offrirà anche nuovi sistemi di assistenza alla guida, incluso un sistema di guida autonoma in autostrada, che permetterà al veicolo di guidarsi da solo fino a una velocità di 130 km/h.

Il restyling della Mercedes Classe S sarà presentato solo nella primavera del 2025 e arriverà sul mercato dopo l’estate, come modello per l’anno 2026, prolungando evidentemente la sua vita fino quasi al 2030. La gamma di motori, comprendente le opzioni dal benzina, al diesel e ovviamente le ibride plug-in. Ci si aspettano ulteriori interventi per migliorare consumi ed efficienza.