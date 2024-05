Mercedes AMG: potrebbe tornare al V8. L’era degli ibridi a 4 cilindri è finita?

Il futuro di Mercedes-AMG sembra farsi più incerto. Dopo aver sposato con forza l’elettrificazione, la casa tedesca potrebbe tornare sui suoi passi. Secondo indiscrezioni, la top di gamma CLE 63 potrebbe abbandonare l’ibrido a quattro cilindri per un ruggente motore V8. Scopriamo insieme perché sta succedendo questo e cosa potrebbe significare per le auto sportive del futuro.

Mercedes-AMG CLE 63: il V8 torna in auge?

Se volgiamo lo sguardo al settore delle auto ad alte prestazioni, potremmo notare che un vento di cambiamento sembra insinuarsi tra le file di Mercedes-AMG. La casa tedesca, infatti, potrebbe presto abbandonare l’ibrido a quattro cilindri per la sua AMG CLE 63, top di gamma della nuova serie CLE. Questa scelta potrebbe andare a favore di un più tradizionale e potente motore V8.

Questo tipo di strategia, se confermata, avrebbe le carte in regola per rappresentare una significativa inversione di rotta rispetto alla strategia adottata negli ultimi anni da AMG. Infatti, fino ad ora, aveva puntato con forte decisione su l’elettrificazione come chiave per il futuro. Ma cosa avrebbe spinto a questo cambio di rotta?

Diverse ragioni potrebbero essere alla base di questa scelta. Da un lato, sappiamo che le vendite dei modelli ibridi a quattro cilindri della Mercedes-AMG C63 e GLC63 non hanno raggiunto gli obiettivi di vendita prefissati. Questa “mancanza” ha lasciato un segno di interrogativi e dubbi sul reale gradimento di questa tecnologia da parte del pubblico.

Oltre al volume di vendita, un altro fattore che avrebbe influenzato il cambio strategico sono i feedback provenienti dai concessionari. Essi infatti, hanno suggerito alla casa costruttrice che la clientela potrebbe essere confusa dalla presenza di una CLE a quattro cilindri posizionata sopra una CLE a sei cilindri in linea. Si teme che questa sovrapposizione di modelli, all’interno della stessa gamma, potrebbe creare difficoltà nella scelta da parte degli acquirenti.

Come ormai sappiamo perfettamente, il panorama automobilistico è in continua evoluzione e le preferenze dei clienti cambiano rapidamente in base alle esigenze di un dato momento. Negli ultimi mesi, l’entusiasmo iniziale per le auto completamente elettriche sembra essersi affievolito. D’altro canto, è in crescita l’interesse per modelli che offrono un’esperienza di guida più coinvolgente ed emozionante, ricca di sensazioni come suono e vibrazioni, caratteristiche tipiche proprio dei motori V8.

Mercedes-AMG sembra però non essere l’unica casa automobilistica a rivedere i propri piani di elettrificazione. Diverse aziende, tra cui Lamborghini, Pagani e Rimac, hanno rilevato un brusco calo di interesse per i veicoli elettrici da parte dei loro clienti di fascia alta. Essi infatti, sono maggiormente alla ricerca di vetture che possano offrire di più per quanto riguarda l’aspetto emozionale, come per esempio le prestazioni.

Markus Schäfer, Chief Technology Officer di Mercedes-Benz, ha recentemente affermato che la casa automobilistica lascerà di fatto “la decisione ai clienti” sul futuro dei motori a combustione interna. Questo significa che Mercedes, oltre ad essere attenta alla domanda della clientela, potrebbe essere disposta anche a riconsiderare la sua strategia di elettrificazione se il mercato e gli acquirenti lo richiedessero.