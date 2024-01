Mercedes svela gli interni del nuovo prototipo della CLA

La classe A (ma non solo) è sinonimo di eleganza e bellezza, stavolta però Mercedes potrebbe davvero far strabiliare gli occhi, visto che anche la versione coperta del suo nuovo prototipo di CLA trasuda bellezza. Gli esperti hanno scovato un po’ di informazioni grazie al lavoro degli insider e a quanto pare non mancano le indiscrezioni anche sugli interni.

Un nuovo prototipo di eleganza

Come dicevamo, nonostante il classico camuffamento effettuato sull’auto durante i test di prova, il design che si intravede è un concentrato di bellezza ed eleganza, tipico della casa automobilistica tedesca. Grande attenzione è però rivolta anche agli interni, i quali però dovrebbero apparire più convenzionali. Non mancheranno certamente le novità, soprattutto dopo che Mercedes ha presentato al CES di Las Vegas questa settimana il suo sistema di infotainment MBUX aggiornato e basato sull’intelligenza artificiale. Tale sistema è dotato di un display a tutta larghezza posizionato sul cruscotto.

Dalle foto però si nota che il cruscotto è dotato di prese d’aria tra lo schermo e la console, conferendo agli interni un aspetto molto più convenzionale. Sul lato passeggero è posizionato un pezzo di stoffa che impedisce la visione di ciò che si nasconde sotto, ma come dicevamo l’ipotesi è che il display si estenderà su tutto il cruscotto, anche se è possibile che questa caratteristica sia disponibile solo tra le opzioni da scegliere. Questa coupé CLA si baserà sulla nuova piattaforma Mercedes Modular Architecture (MMA), la quale è in grado di funzionare sia con i veicoli elettrici che con i propulsori a combustione.

Mercedes CLA del 2025

Per quant riguarda le specifiche tecniche del modello, soprattutto in merito al propulsore di questo concept, gli ingegneri Mercedes hanno affermato che l’auto dispone di una tecnologia a 800 volt e si può caricare a 250 kW, caratteristica che permette al veicolo di aggiungere 400 km di autonomia in 15 minuti di ricarica. Il concept prevedeva anche un motore elettrico leggero da 235 CV e un’autonomia complessiva di oltre 750 km. Ma a quanto pare il clima rigido che in questo momento sta caratterizzando la Svezia (paese in cui si stanno effettuando i test) rende ostico soddisfare questa previsione. In conclusione, il concept farà da ispirazione per la versione definitiva del 2025. C’è ancora tempo a sufficienza per completare gli step di rito, ma l’impressione è che i fans saranno ampiamente soddisfatti.