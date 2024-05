Gli aggiornamenti alle Mercedes Classe C e GLC SUV

Per le sue Classe C e GLC SUV Mercedes ha rilasciato diversi aggiornamenti che rendono questi modelli ancora più intelligenti e personalizzati. Aggiungendo a quanto previsto dalle lineup delle uscite il gruppo Mercedes ha previsto l’aggiornamento dell’infotainment, alcuni piccoli accorgimenti del design dell’abitacolo e una serie di personalizzazioni davvero interessanti.

Le novità delle nuove Classe C e GLC SUV

La prima grande novità riguarda i nuovi colori della carrozzeria: il Manufaktur Alpine Grey Uni per entrambi i modelli e il verde argento metallizzato disponibile solamente per la GLC. Per la prima volta le due vetture potranno anche contare su un volante senza rivestimento in pelle.

C’è poi l’update del sistema di infotainment MBUX che ora supporta la connettività 5G e permette l’installazione di app di terze parti. Inoltre, per chi dispone dell’MBUX Entertainment Package Plus con il nuovo aggiornamento si avrà accesso a nuovi giochi e streaming video sia per i passeggeri che per il conducente. L’update ha interessato anche il display centrale delle Classe C e delle GLC che è stato ridisegnato e le icone principali vengono ora mostrate in modo più semplice e con una disposizione tale da rispecchiare i riquadri dello smartphone così da migliorare l’usabilità.

Restando nell’ambito del pacchetto Premium Plus (opzionale) sarà disponibile il pacchetto MBUX Entertainment Plus che integrerà la radio internet, lo streaming video, lo streaming musicale e un pacchetto di dati di un fornitore terzo. Grazie all’app store Mercedes me, che verrà progressivamente ampliato, l’esperienza digitale della Classe C e della GLC permetterà di rispondere alle esigenze dei singoli clienti. Inoltre il pacchetto MBUX Entertainment Plus prevede anche il sistema audio surround Burmester 3D con Dolby Atmos.

L’altra grande novità è l’integrazione con l’intelligenza artificiale che permetterà di personalizzare l’MBUX con funzioni comfort automatizzate. I conducenti potranno così utilizzare non solo modelli preimpostati ma anche quelli sviluppati sulle proprie abitudini quotidiane. Per esempio può essere prevista l’attivazione del riscaldamento del sedile quando la temperatura scende al di sotto di un determinato valore.

Per le GLC SUV e Coupè è previsto in esclusiva la chiave digitale con la quale aprire, chiudere e avviare il veicolo con la possibilità di condividerla fino a un massimo di 16 persone.