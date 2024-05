Mercedes-AMG PureSpeed, una due posti esclusiva con il “naso a squalo”

Il Concept Mercedes-AMG PureSpeed ha fatto il suo debutto su un pontile galleggiante nel porto di Monaco, in occasione del Gran Premio di Formula 1 di Monaco. Alla presentazione speciale hanno partecipato anche i piloti di F1 Lewis Hamilton e George Russell, in qualità di ambasciatori del marchio della stella a tre punte.

Mercedes descrive il concept PureSpeed come “emozionante, energico e mozzafiato”. A vederla, non comunicherebbe altro, in effetti: si tratta di una due posti completamente aperta, senza tetto né parabrezza, proprio come le auto delle prime corse automobilistiche. Per Michael Schiebe, CEO di Mercedes-AMG “Il Concept Mercedes-AMG PureSpeed offre un’idea del modo più diretto per provare prestazioni e piacere di guida. È un’esperienza di guida unica che non si trova altrove”.

La PureSpeed, nome che non lascia spazio a molti dubbi, celebra la tradizione unica di Mercedes-Benz con un design puro e senza compromessi, ma sempre improntata alla ricerca di materiali innovativi e tecnologia avanzata. La produzione sarà limitata a sole 250 unità, destinata con tutta probabilità ai collezionisti più appassionati e facoltosi del marchio.

Il veicolo è dotato di un sistema halo che sostituisce il montante anteriore convenzionale, offrendo maggiore sicurezza e un’atmosfera quasi da F1. Il design del Concept PureSpeed è stato influenzato dalle caratteristiche distintive dell’hypercar Mercedes-AMG ONE, una vettura ad alte prestazioni in edizione limitata lanciata nel 2022.

Le componenti in fibra di carbonio visibili nella parte inferiore del veicolo migliorano l’aerodinamica dell’auto e creano un forte contrasto con le forme più morbide e arrotondate della parte superiore del veicolo. Le ruote del Concept PureSpeed sono dotate di un rivestimento in fibra di carbonio sui copriruota anteriore e posteriore per ottimizzare l’aerodinamica. Il lunghissimo cofano e il frontale molto basso creano quell’effetto “naso di squalo” tipico di una Mercedes sportiva.