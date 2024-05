Mercedes-AMG CLE 53 Cabriolet: arriva il futuro delle cabrio sportive

Mercedes-AMG CLE 53 Cabriolet, la futura stella del segmento delle cabriolet sportive, erede delle iconiche Classe C e Classe E, è stata presentata e ora si prepara a impressionare con un mix esplosivo di potenza, lusso e tecnologia all’avanguardia.

Finalmente rivelata la versione cabrio della sportiva Mercedes-AMG CLE 53, grande sostituta delle Classe C e Classe E, che rappresenta un vero e proprio concentrato di prestazioni, lusso e tecnologia all’avanguardia.

Sotto il cofano della AMG CLE 53 Cabriolet batte un potente 6 cilindri in linea turbocompresso da 3,0 litri, coadiuvato da un compressore elettrico per un boost di coppia ai bassi regimi e da un sistema ibrido leggero da 48V. Tale configurazione è in grado di erogare un massimo di 443 CV, con l’aggiunta temporanea di 23 CV a basse velocità grazie all’ibrido leggero per partenze ancora più fulminanti. La trazione integrale e un cambio automatico a 9 velocità hanno il compito di garantire un’erogazione di potenza fluida e reattiva, andando ad assicurare un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 4,1 secondi e una velocità massima limitata a 250 km/h.

Ma la Mercedes-AMG CLE 53 Cabriolet non si presenta solamente come auto potente, ma anche estremamente agile e molto piacevole da guidare. Viene fornita di serie con sospensioni adattive, sterzo posteriore e sistema di trazione integrale con polarizzazione posteriore. Per i grandi appassionati delle emozioni forti di guida, è disponibile anche una modalità Drift che trasforma letteralmente l’auto in un modello a trazione posteriore, regalando la possibilità di divertirsi in totale sicurezza su strade chiuse.

Salendo a bordo della AMG CLE 53 Cabriolet, si viene piacevolmente avvolti da un’atmosfera di lusso e comfort. Un doppio schermo digitale si occupa di dominare la scena: un quadro strumenti da 12,3 pollici e un touchscreen da 11,9 pollici con orientamento verticale per il sistema di infotainment MBUX di ultima generazione. Il volante a fondo piatto, le sedute sportive esclusive, l’illuminazione ambientale e l’assistente vocale MBUX vanno a completare il quadro di un abitacolo piuttosto raffinato e tecnologicamente all’avanguardia.

Mercedes-AMG CLE 53 Cabriolet: in arrivo l’eleganza sportiva

Per quanto riguarda la parte estetica della AMG CLE 53 Cabriolet, possiamo dire che riflette la sua indole sportiva. I passaruota allargati sono in grado di ospitare una carreggiata più larga di 5,8 cm all’anteriore e 7,6 cm al posteriore rispetto alla Classe CLE standard, sottolineando in questo modo l’assetto muscoloso dell’auto. I cerchi in lega AMG da 19″ (20″ opzionali) sono dotati di potenti freni con dischi ventilati da 37 cm all’anteriore e 36 cm al posteriore, che sono in grado di garantire prestazioni frenanti impeccabili.

La capote automatica in tessuto, viene resa disponibile in nero, grigio o rosso, con la possibilità di aprirla e chiuderla in soli 20 secondi anche in movimento fino alla velocità di 60 km/h. Quando viene abbassata, un divisore elettrico si incarica di separare il meccanismo ripiegato dal vano di carico nel portabagagli, garantendo praticità e funzionalità.

Il prezzo della Mercedes-AMG CLE 53 Cabriolet non è ancora stato reso noto dalla casa costruttrice, ma lo sapremo presto dato che è in arrivo: sarà disponibile a partire dalla seconda metà del 2024, con prezzi annunciati in prossimità del lancio. Ma viste le caratteristiche possiamo prevedere che si posizionerà sicuramente nella fascia alta del mercato automobilistico, in linea con le sue prestazioni, il lusso e la tecnologia di cui è dotata. Con il suo mix perfetto di potenza, lusso e tecnologia, la Mercedes-AMG CLE 53 Cabriolet rappresenta un vero e proprio sogno per gli amanti delle auto sportive che cercano un’esperienza di guida appagante.