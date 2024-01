Mercedes 2024: la line-up delle uscite

Mercedes si prepara con grande enfasi per il 2024. La Casa di Stoccarda sta pianificando una line-up di assoluto rispetto in vista del prossimo anno, e le anticipazioni sono piuttosto entusiasmanti. Come consueto, il gigante tedesco dell’automobile cercherà di soddisfare le esigenze di un pubblico eterogeneo, accomunato dalle buone disponibilità economiche.

Tra le proposte di punta, la CLA merita particolare attenzione. È stata presentata in forma di concept al Salone di Monaco, tenutosi all’inizio di settembre. Probabilmente la vettura manterrà lo stesso riconoscibile stile della controparte, anche se le conferme definitive arriveranno in seguito. Non sarà l’unica ad arricchire la gamma, ma c’è molto di più in serbo.

C’è anche grande interesse per l’ammiraglia EQS, che sarà disponibile anche in versione SUV. Le aspettative sono alte, e gli appassionati si domandano se sarà all’altezza. Questa è la domanda che tormenta gli appassionati, alla luce delle dichiarazioni ufficiali rilasciate. È certo che Mercedes ha in serbo qualcosa di notevole, quindi l’entusiasmo è alle stelle.

Non dimentichiamoci della EQA, dalle dimensioni compatte ma dal grande fascino. Utilizzarla in città sarà un vero piacere, così come affrontare le strade più impegnative, mettendo alla prova le abilità di guida degli automobilisti.

Il fulcro della strategia aziendale si concentra sulla pesante elettrificazione del portafoglio prodotti. Mercedes ha compreso l’importanza di rimanere competitiva senza cedere alla frenesia del mercato, evitando di farsi superare dai concorrenti diretti. Anche BMW ha progetti ambiziosi, mentre Audi sembra incontrare alcune difficoltà.

Concentriamoci ora sulle novità Mercedes previste per il 2024 e cerchiamo di capire cosa le rende uniche, basandoci sia sulle foto spia emerse nei mesi precedenti sia sulle indiscrezioni provenienti da fonti vicine al quartier generale.

Mercedes-AMG CLE 63

La coupé CLE è già tra noi. In un’operazione, il produttore ha sostituito la Classe C e la Classe E, semplificando il portafoglio e agevolando i clienti nella scelta. A primavera, sembra che arriverà la variante top di gamma, firmata dalla divisione sportiva AMG. Per ora, le informazioni sono scarse, ma sembra che l’otto cilindri verrà sostituito da un sistema plug-in hybrid capace di erogare una potenza combinata di 680 CV. I dettagli sui prezzi sono ancora un mistero; tuttavia, è probabile che sia significativamente più costoso dell’attuale top di gamma, la 300 4Matic Coupé, venduta a partire da 73.911 euro.

Mercedes-AMG E 53

Dovremo attendere un po’ prima di vedere l’interpretazione più sportiva della Mercedes Classe E. Nel frattempo, arriverà la 53 AMG, che dovrebbe essere disponibile anche come station wagon. Dotata di sistema plug-in hybrid, la potenza stimata si avvicina ai 520 CV, con la futura E 63 che potrebbe crescere fino a 700 CV. La E 53 dovrebbe debuttare nella seconda metà del 2024, con un prezzo di almeno 80-85.000 euro.

Mercedes-AMG GLC 43 e 63 S E-Performance Coupé

Oltre alla versione coupé standard, in primavera arriveranno anche le varianti AMG, entrambe 4Matic. La versione base 43, con un prezzo superiore ai 100.000 euro, è dotata di un motore da 421 CV con funzione EQ Boost da 14 CV, accelera da 0 a 100 km/h in 4,7 secondi e raggiunge una velocità massima di 250 km/h. La versione 63 S E-Performance, che costa oltre 150.000 euro, monta un motore da 476 CV che, con il sistema PHEV, raggiunge una potenza totale di 680 CV, accelerando da 0 a 100 km/h in 3,4 secondi e con una velocità massima di 275 km/h (limitata elettronicamente).

Mercedes-AMG GT

All’inizio del 2024, la Mercedes-AMG GT sbarcherà nei concessionari, con un prezzo stimato di circa 200.000 euro. Sarà disponibile solo come coupé e sarà equipaggiata con un motore V8 biturbo da 4.0 litri, erogante 476 CV e 700 Nm di coppia (55 4Matic+) o 585 CV e 800 Nm (63 4Matic+). La trasmissione automatica a doppia frizione a nove rapporti AMG Speedshift, la trazione integrale, il differenziale autobloccante posteriore e le ruote posteriori sterzanti completano il quadro.

Mercedes CLA

L’uscita nelle concessionarie è prevista per il 2025, ma il prossimo anno è attesa la presentazione della Mercedes CLA. Le aspettative sono alte, grazie alla spettacolare anteprima avvenuta in Baviera, dove BMW gioca in casa. Anche se il modello presentato è uno showcar e va valutato come tale, i tecnici assicurano che la versione di produzione manterrà gran parte delle caratteristiche. Secondo le voci, la nuova batteria potrebbe offrire un’autonomia di ben 750 km in modalità completamente elettrica. In alternativa, i clienti avranno la possibilità di scegliere anche una versione a combustione interna.

Mercedes CLE Cabriolet

Accanto al modello sviluppato da AMG, i fan potranno ordinarlo anche come cabriolet. La gamma di motorizzazioni includerà probabilmente varianti mild hybrid a benzina e diesel. Alcune foto pubblicate l’estate scorsa ci danno un’idea dell’aspetto della vettura. Per ora, tutto il resto è avvolto nel mistero. È previsto che sia disponibile nella prima metà dell’anno, con un prezzo di partenza inferiore a 60.000 euro (optional esclusi).

Mercedes EQA 2024

Dopo la GLA e la GLB, è ora il momento di un nuovo restyling per la EQA. Il look subirà alcune modifiche, soprattutto nel frontale, dove sarà presente una mascherina con pannello nero pixel. Questo contribuirà a conferire all’auto un aspetto più coeso con le altre membri della famiglia EQ. Gli interni riceveranno un aggiornamento del sistema MBUX e un nuovo volante con tasti a sfioramento. Le prestazioni rimarranno sostanzialmente invariate, ma l’autonomia sarà migliorata grazie a miglioramenti aerodinamici e a pneumatici specifici. La nuova Mercedes EQA dovrebbe arrivare nei concessionari nel primo trimestre del 2024, con un prezzo di partenza compreso tra 60.000 e 65.000 euro.

Mercedes EQB

Nel corso del primo trimestre arriverà anche l’aggiornamento della EQB. Presentata insieme alla EQA, questa vettura condividerà molte delle modifiche sia all’interno sia all’esterno. Entrambe le proposte saranno dotate del riconoscimento automatico Plug & Charge, che semplifica le operazioni di ricarica. I prezzi esatti devono ancora essere comunicati, ma sembra che partiranno da circa 60.000-65.000 euro.

Mercedes Classe E All-Terrain

Resta ancora un grande punto interrogativo sulla Classe E All-Terrain. Presente al Salone di Monaco, questa versione conferma l’assetto off-road con maggiore altezza da terra, cerchi da 18 pollici (opzionali da 19 o 20 pollici) e una carrozzeria robusta. Si prevede che sarà disponibile solo con un motore turbodiesel da 2.0 litri EQ-Boost da 197 CV, che invierà la potenza a tutte e quattro le ruote tramite un cambio automatico a nove rapporti. Il prezzo dovrebbe partire da almeno 70.000-75.000 euro, ma non si sa ancora quando sarà disponibile.

Mercedes EQG

Basato sullo stesso telaio a longheroni della Classe G standard, la Mercedes EQG è prevista per la fine del 2024. Sarà un fuoristrada a cinque porte con quattro motori, uno per ciascuna ruota, e una batteria che potrebbe garantire più di 1.000 km di autonomia. Il prezzo minimo dovrebbe essere di circa 140.000 euro.