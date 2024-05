Mercedes-AMG CLE 63, si punta sul V8 ma senza sistema PHEV

Fonti interne in Mercedes rivelano che la versione di punta della nuova CLE, la Mercedes-AMG CLE 63, sarà dotata di un motore V8 abbinato a una tecnologia ibrida leggera da 48 V. Non ci sarà dunque il sistema PHEV presente sulla AMG C 63 SE Performance.

Lo abbiamo visto da tempo, Mercedes ha avviato un’importante fase di elettrificazione della gamma AMG. Mentre la S 63 E Performance e la nuova SL 63 E Performance utilizzano un sistema PHEV che combina motore V8 con motore elettrico sull’asse posteriore, le Mercedes-AMG C 63 e GLC 63 adottano lo stesso sistema PHEV ma con un motore a combustione interna a quattro cilindri con turbo azionato elettricamente.

Il piano iniziale prevedeva che le nuove versioni di punta della CLE Coupé e Cabrio, AMG CLE 63 Coupé e Cabrio, adottassero lo stesso sistema PHEV basato su un motore a 4 cilindri. Tuttavia, Mercedes ha deciso di cambiare strategia per diverse ragioni: in primis, pare che i clienti non siano soddisfatti del motore a 4 cilindri delle versioni top gamma C 63 e GLC 63, e le vendite sono state inferiori alle aspettative.

In secundis, una AMG CLE 63 4Matic con un motore a 4 cilindri “posizionata” nella gamma al di sopra della 53 4Matic, con un motore a 6 cilindri, avrebbe creato solo confusione. Si pensa anche che la futura Mercedes-AMG E 63 sarà equipaggiata con un motore V8, considerato anche che Mercedes ha già presentato la AMG E 53 4Matic con un motore a 6 cilindri in linea.

Markus Schafer, responsabile dello sviluppo di Mercedes, ha spiegato che il sistema PHEV della AMG C 63 SE Performance è stato ispirato dalla Formula 1, dove si combinano un motore a combustione di cilindrata ridotta con un potente motore elettrico per offrire prestazioni eccezionali. Non ha mancato di sottolineare come il sistema P3 Hybrid con l’asse posteriore elettrificato è compatibile sia con i motori a 4 cilindri che con quelli V8.

Schafer ha ammesso che, alla fine, saranno i clienti a determinare le scelte di Mercedes, che terrà conto del loro feedback. Un sistema PHEV con motore V8 sarebbe però troppo potente per la AMG CLE 63, per questo Mercedes installerà il V8 biturbo da 4,0 litri abbinato alla tecnologia ibrida leggera da 48 V. Il nuovo modello di punta AMG CLE 63 arriva per competere direttamente con la BMW M4 Facelift, che offre 550 CV da un motore sei cilindri in linea da 3,0 litri.