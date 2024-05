Mercedes Digital Edition, le versioni sempre più tecnologiche

Digital Edition è la nuova serie speciale in edizione limitata caratterizzata da un’elevata dotazione tecnologica e digitale. Questa dotazione sarà disponibile sulla Classe A, la Classe B, la GLA e la EQA che saranno caratterizzate dal Connect Pack, 41 Digital Extras con i quali rendere l’esperienza a bordo di una Mercedes ancora più coinvolgente e confortevole.

Cosa prevedono le Mercedes Digital Edition

Per tre anni di serie (quindi senza il pagamento di alcun costo aggiuntivo) le Mercedes Digital Edition prevederanno diversi pacchetti tra cui, oltre al Connect Pack, quello per l’assistenza alla guida, quello con la telecamera a 360° per il parcheggio, il pacchetto Guard 360° e lo Smartphone Integration. Oltre alla comodità, al coinvolgimento e all’esperienza a bordo le Mercedes Digital Edition strizzano l’occhio anche all’estetica con una nuova esclusiva vernice metallizzata.



La serie Mercedes Digital Edition nasce dall’enorme potenziale che i servizi digitali riescono a offrire. Solo per il mercato italiano, tanto per rendere l’idea del fenomeno, nel primo quadrimestre di quest’anno più dell’80% degli automobilisti hanno chiesto i servizi Digital Extra. Una richiesta che ha prodotto un fatturato superiore al milione di euro.



Tra le funzionalità previste sulle Mercedes Digital Edition, il cui prezzo di vendita partirà dai 44965€, troviamo il sistema di riscaldamento e ventilazione autonomi, la localizzazione e il tracking geografico dell’auto, la notifica di furto con il sistema di rilevamento dei danni da parcheggio, l’assistenza in caso di furto, le previsioni meteo, lo streaming video, l’apertura scorrevole da remoto dei finestrini e del tetto e l’internet radio.



“I nostri clienti vivono oggi una customer journey che si sviluppa, senza soluzione di continuità, tra esperienze fisiche e digitali, in tutti i momenti di contatto con il Brand. Un’area di comfort che devono ritrovare anche quando salgono a bordo della propria automobile, attraverso servizi e funzionalità digitali che rendono l’esperienza di bordo ancora più semplice, confortevole e coinvolgente.” Paola Ardillo, Responsabile Product Management di Mercedes-Benz Italia

Questa vocazione al digitale e alla tecnologia risponde a questa esigenza della clientela Mercedes (e non solo) ma anche alla volontà del gruppo della Stella di affermarsi nel settore del car software. Anche in questo senso è da analizzare lo sviluppo di un sistema operativo proprietario, come l’MB.OS, che debutterà ufficialmente sulla nuova CLA (che verrà presentata nei prossimi mesi) grazie al quale offrire ai clienti una piattaforma privilegiata per lo sviluppo e la diffusione dei servizi digitali a bordo delle automobili.