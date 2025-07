Mercedes-AMG CLA Shooting Brake, dai test sembra essere molto aggressiva

Mercedes è pronta a riportare in auge uno dei suoi modelli più audaci, poco tempo dopo l’arrivo della sorprendente berlina elettrica. Ecco quindi la CLA Shooting Brake, e stavolta non solo in versione tradizionale, ma anche con l’inconfondibile tocco AMG.

Le ultime immagini catturate dai fotografi paparazzi di CarBuzz immortalano una versione ad alte prestazioni del nuovo modello, ancora camuffato ma già promettente. Il look è già grintoso, con paraurti scolpiti, cerchi sportivi e un impianto frenante generoso.

Ciò che più colpisce è lo stato delle gomme: i Michelin Pilot Sport Cup 2 R, gomme pensate per la pista, sono già visibilmente consumati dopo pochi giri. Un chiaro segnale che i tester AMG non stanno risparmiando questo prototipo durante le prove dinamiche.

In linea con la tradizione, si prevede che AMG realizzi due versioni della CLA sportiva: una variante più “accessibile”, sulla scia dell’attuale CLA 35 da oltre 300 CV, e un modello più estremo, probabilmente erede della CLA 45 da 382 o 420 cavalli, dotata del potente motore turbo a 4 cilindri da 2,0 litri. Tuttavia, la vera novità riguarda il possibile debutto di una CLA Shooting Brake completamente elettrica.

Le indiscrezioni indicano una configurazione a doppio motore, trazione integrale e una potenza di circa 550 cavalli, proiettando questo modello direttamente nella fascia alta del mercato delle elettriche. Il veicolo avvistato sembra dunque confermare questa direzione: ha un solo sportello di ricarica sul lato passeggero, nessun terminale di scarico e presenta l’inconfondibile adesivo giallo, simbolo dei prototipi elettrici in Germania. Potrebbe montare la batteria da 85 kWh della futura gamma CLA elettrica, garantendo un’autonomia WLTP di oltre 650 km.

La CLA Shooting Brake, introdotta per la prima volta nel 2014 e rinnovata nel 2019, ha sempre rappresentato una variante affascinante e dinamica della più razionale Classe C station wagon. Meno pratica ma decisamente più elegante, questo modello ha conquistato una nicchia di appassionati europei in cerca di stile e sportività.