Hyundai IONIQ 6, adesso è lei la regina dell’autonomia tra le coreane

La Hyundai IONIQ 6 torna sul mercato con un aggiornamento sostanziale che la rende più efficiente, tecnologicamente avanzata e stilisticamente raffinata. Con un’autonomia estesa fino a 562 km con una sola ricarica, si afferma oggi come l’auto elettrica con la maggiore autonomia prodotta in Corea, superando anche la rivale Kia EV4.

Il restyling 2025, il primo dalla sua introduzione nel settembre 2022, introduce batterie Hyundai di quarta generazione, in grado di garantire percorrenze ancora più lunghe senza sacrificare prestazioni o tempi di ricarica. Grazie al supporto per la ricarica ultra-rapida da 350 kW, la IONIQ 6 può passare dal 10% all’80% in appena 18 minuti.

Hyundai ha affinato ulteriormente il suo design aerodinamico fastback, portando il coefficiente di resistenza a 0,21, uno dei migliori valori mai registrati tra i modelli Hyundai, Kia e Genesis. Un miglioramento che non solo esalta l’estetica, ma contribuisce anche all’efficienza su strada.

All’interno, la filosofia del “Mindful Cocoon” è stata evoluta seguendo i suggerimenti degli utenti. I nuovi rivestimenti, le finiture più pregiate e la console centrale ridisegnata trasformano l’abitacolo in uno spazio ancora più accogliente. Il volante a tre razze e i pannelli porta ora integrano materiali di qualità superiore.

Tra le funzionalità inedite spicca il sistema di climatizzazione intelligente con rilevamento dei passeggeri, capace di ottimizzare il comfort in tempo reale. Debutta anche la nuova modalità Smooth, pensata per chi soffre di mal d’auto: le accelerazioni e frenate più graduali aiutano a prevenire la cinetosi.

Due le configurazioni di batteria disponibili, 63 kWh e 84 kWh, con autonomie rispettivamente di 437 km e 562 km. Hyundai ha accompagnato il lancio con una campagna pubblicitaria dal titolo: “L’inizio di una nuova tendenza”, sottolineando il nuovo traguardo dell’autonomia ultra-lunga. Ci si aspetta che tutti i modelli per il mercato globale, come accaduto con la IONIQ 5 2025, integrino la porta NACS per accedere alla rete di ricarica Tesla Supercharger.