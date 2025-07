Audi RS 6 Avant: sarà così la nuova generazione?

Non è ancora arrivata sul mercato la nuova generazione della Audi RS 6, ma il suo debutto si avvicina. Il team di Audi Sport è al lavoro sul modello che raccoglierà l’eredità dell’attuale modello, pronta a sfidare rivali del calibro della BMW M5 Touring e a candidarsi come una delle vetture più complete e performanti del suo segmento.

Audi RS 6 Avant: ecco come potrebbe essere il nuovo modello dei Quattro Anelli

Il prototipo è stato avvistato più volte su strada e ha già ispirato diversi render. Secondo le ultime indiscrezioni, la nuova generazione manterrà il nome di RS 6 Avant, abbandonando quindi la denominazione “RS 7 Avant” ipotizzata in precedenza. I più recenti render digitali, realizzati dall’artista di Kolesa, si basano sulle recente foto spia e offrono un’anteprima credibile del design finale del modello.

Per quanto riguarda il frontale, spiccano i nuovi fari dal design affilato, perfettamente integrati con le generose prese d’aria della griglia. Il cofano ha una forma pulita, mentre i parafanghi anteriori mostrano eleganti feritoie in prossimità delle portiere. Interessante notare come, nonostante l’evoluzione stilistica, le maniglie tradizionali siano state mantenute, a dimostrazione che l’estetica non sempre premia soluzioni più “sofisticate”.

Anche il posteriore si distingue per scelte coerenti con la linea RS. Qui sono presente fanali sottili, una striscia luminosa a tutta larghezza, un portellone dal taglio sportivo e un diffusore ben proporzionato, che ospita i classici doppi terminali ovali. I cerchi, dal disegno aggressivo e con finitura bianca, sembrano ispirati a quelli visti su uno dei prototipi. Completano l’insieme i vetri posteriori oscurati, l’assenza di elementi cromati e i dettagli in nero lucido che sottolineano la sportività dell’insieme.

Sul fronte tecnico, si fa sempre più concreta l’ipotesi che la nuova RS 6 Avant abbandoni il tradizionale V8 biturbo da 4.0 litri a favore di un powertrain ibrido plug-in, basato su un V6. Questa soluzione, che potrebbe essere condivisa anche con la futura RS 5, promette una potenza superiore ai 725 CV, in linea con quanto offerto dalla rivale BMW M5 Touring da 717 cavalli grazie al suo V8 elettrificato da 4,4 litri. Il debutto ufficiale della nuova RS 6 Avant è atteso nei prossimi mesi.