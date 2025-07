Ford mitiche all’asta: Escort e Sierra da rally guidate da Sainz, Kankkunen e McRae

Gli appassionati di rally e collezionismo d’epoca avranno presto un’occasione irripetibile. Infatti, se siete a caccia di vetture decisamente iconiche, il prossimo 22 agosto, durante l’edizione 2025 del Silverstone Festival, andranno all’asta due autentici pezzi da museo, protagonisti indiscussi della storia del WRC. Tra questi, una Ford Sierra RS Cosworth Gruppo A pilotata nientemeno che dal leggendario Colin McRae, e una Ford Escort WRC ufficiale, con un passato glorioso al fianco di Carlos Sainz e Juha Kankkunen.

La Sierra RS Cosworth in questione è una delle rare vetture sviluppate dal team R-E-D Ford secondo le specifiche Gruppo A. Fu guidata da un giovanissimo McRae nel 1988, anno in cui, appena ventenne, vinse il campionato rally scozzese, affiancato dallo storico copilota Derek Ringer. In quella stagione, McRae gareggiò anche con marchi come Vauxhall, Peugeot e Nissan, ma la Ford rimase una tappa fondamentale nella sua crescita verso il titolo mondiale del 1995.

Sorprendentemente, il prezzo stimato per questa icona è relativamente accessibile: tra 25.000 e 30.000 sterline, ossia meno di 35.000 euro (al netto di oneri e imposte). Un’occasione irripetibile per portarsi a casa una vera reliquia della storia del motorsport.

Per chi invece cerca un esemplare da collezione di fascia più alta, la stessa asta proporrà una Ford Escort WRC del 1997, telaio #4, già parte della flotta ufficiale Ford Motorsport e successivamente aggiornata da M-Sport. Questa vettura ha debuttato al Rally di Monte Carlo con Carlos Sainz e Luis Moya, chiudendo al secondo posto assoluto. Ha preso parte a numerosi eventi del mondiale 1997, tra cui Svezia, Portogallo, Tour de Corse, Rally dell’Acropoli e Finlandia, raccogliendo piazzamenti di rilievo.

Dopo la sua carriera nel WRC, l’auto ha gareggiato in Turchia e nel campionato britannico fino al 2015, per poi essere sottoposta a un restauro completo nel 2020. Oggi è pronta per eventi storici come il Goodwood Festival of Speed, completa di documentazione tecnica, livrea originale e componenti autentici. Il prezzo è senza dubbio superiore alla Ford Sierra presente nella stessa asta.