Nuova Alfa Romeo Stelvio: entro fine 2025 avremo le idee più chiare sul SUV di futura generazione

Nuova Alfa Romeo Stelvio è la seconda generazione del SUV di segmento D della casa automobilistica del biscione. Originariamente previsto per il 2025 si dice che la sua presentazione sia stata rinviata di qualche anno per permettere di adeguare le linee di produzione di Cassino e la piattaforma STLA Large a motorizzazioni termiche dato che inizialmente si pensava che questo modello sarebbe stato solo elettrico così come del resto anche la nuova Alfa Romeo Giulia.

Entro fine anno avremo le idee più chiare sulla nuova Alfa Romeo Stelvio, sul debutto e sulle novità

Al momento non è chiaro quando avverrà il debutto della nuova Alfa Romeo Stelvio. Le voci più pessimistiche parlano addirittura del 2028 anche se al momento le uniche notizie certe sono quelle date dallo stesso CEO di Alfa Romeo Santo Ficili che ha confermato il ritardo ma senza dare date precise. A quanto pare ci sarà anche qualche modifica estetica al design originariamente previsto per questo modello che era già trapelato con le prime foto spia del prototipo camuffato e da cui poi sono stati tratti numerosi render tra cui quelli che vi proponiamo in questo nostro articolo.

Notizie più certe su quando potrebbe avvenire il debutto della nuova Alfa Romeo Stelvio e sulle novità in arrivo le avremo molto probabilmente entro la fine del 2025, quando il CEO Santo Ficili rivelerà il nuovo piano della casa automobilistica del biscione e capiremo quanto ancora dovremo aspettare prima di vedere la seconda generazione del SUV di segmento D della casa milanese e se davvero la nuova Alfa Romeo Giulia debutterà prima così come dicono recenti indiscrezioni apparse sul web. Una cosa sembra certa e cioè che Alfa Romeo con questi due nuovi modelli non ha alcuna intenzione di commettere errori e dunque preferisce prendersi tutto il tempo necessario per portare sul mercato due vetture che possano effettivamente far fare un salto di qualità alle vendite del brand premium di Stellantis a livello globale.