Mercedes cambia idea: la Classe A resterà in listino fino al 2028

Destinata inizialmente a uscire di scena nel 2026, la Mercedes Classe A resterà in produzione per almeno altri due anni. Una decisione che non sorprende più di tanto, considerando i numeri. Secondo Automobilwoche, la compatta della Stella continuerà a essere proposta fino al 2028, sostenuta da una domanda solida in Europa, soprattutto in Germania, dove nel primo semestre 2025 ha superato le 8.000 unità immatricolate, secondo i dati del KBA.

Advertisement

Una scelta controcorrente rispetto alla strategia di molti costruttori, che stanno riducendo le offerte nel segmento compatto. Mercedes stessa, almeno inizialmente, prevedeva di ridurre da sette a quattro i modelli compatti, puntando su CLA, GLA, GLB e un futuro SUV ispirato alla Classe G. Ma la Classe A sfugge per ora a questo ridimensionamento, anche per motivi economici. Con un prezzo base di 36.650 euro, resta un’ottima scelta per chi cerca un modello del marchio tedesco, senza spendere troppo.

Mercedes Classe A resterà in listino fino al 2028: la domanda la salva dalla pensione

Advertisement

Il successo della Classe A è dovuto al suo design moderno, tecnologia aggiornata e versatilità, apprezzata da una clientela che spazia dalle famiglie ai giovani professionisti. Nonostante un calo generale del segmento entry-level (–9% nel primo trimestre 2025 per le compatte Mercedes), il modello riesce a tenere meglio del previsto, a differenza della Classe B, che sarà effettivamente dismessa nel 2026.

Con Mercedes impegnata a rivedere la propria strategia di elettrificazione, la Classe A rappresenta un ponte tra l’attuale gamma termica e le future soluzioni elettrificate. Se nel 2021 l’obiettivo dichiarato da Ola Källenius era quello di passare al 100% elettrico entro il 2030, oggi la previsione prevede di raggiungere il 50% di vendite “elettrificate”, includendo anche gli ibridi plug-in.

La nuova generazione della CLA nasce sulla piattaforma MMA, pensata per accogliere sia motori elettrici che ibridi. La Classe A, invece, non avrà un successore su quella base. Per questo motivo resterà in gamma ancora per qualche anno, offrendo una soluzione più accessibile e facendo da collegamento tra l’attuale gamma compatta e il futuro elettrificato del marchio.