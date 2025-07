Farasis Energy insieme a Mercedes: batterie allo stato solido pronte alla fase pilota

Farasis Energy, il produttore cinese di batterie sostenuto strategicamente da Mercedes, ha ufficializzato il 21 luglio l’inizio della fase pilota per lo sviluppo e la consegna delle sue batterie allo stato solido a base di solfuro. Secondo quanto riportato dal portale IT-Home, l’azienda intende completare la realizzazione di una linea di produzione pilota con una capacità progettuale di 0,2 GWh entro la fine del 2025.

Il progetto prevede la fornitura di celle prototipo da 60 Ah a partner chiave e clienti strategici. Farasis ha inoltre confermato che, oltre ai suoi attuali alleati industriali, diversi produttori di veicoli elettrici di nuova generazione hanno già mostrato vivo interesse. L’espansione della distribuzione di campioni è quindi parte integrante della roadmap aziendale, in vista di un’espansione su scala GWh nel corso del 2026.

Le batterie allo stato solido sviluppate da Farasis adottano una tecnologia che integra catodi ternari con alto contenuto di nichel, anodi avanzati a base di silicio o litio metallico e un design a celle impilate in formato soft-pack. L’obiettivo è superare i 400 Wh/kg in densità energetica, mantenendo cicli di ricarica stabili e prestazioni affidabili anche in condizioni operative reali.

Sul fronte della sicurezza, l’azienda ha comunicato che i propri elettroliti solidi hanno superato test rigorosi di resistenza a perforazioni, tagli e temperature estreme. Le celle, inoltre, sono dotate di un meccanismo di autospegnimento per limitare i rischi da runaway termico.

Parallelamente, Farasis sta lavorando a una seconda piattaforma tecnologica basata su elettroliti compositi ibridi ossido/polimero. Questa versione punta ancora più in alto: fino a 500 Wh/kg di densità energetica, grazie a materiali ottimizzati e un processo brevettato per la creazione di strati elettrolitici ultra-sottili.

Fondata nel 2009 e quotata alla borsa di Shanghai dal 2020, Farasis si è guadagnata un ruolo di primo piano nel settore delle batterie al litio soft-pack, dominando il mercato cinese per ben sette anni consecutivi. Oltre a Mercedes, collabora con Geely, Togg e FAW, e gestisce la joint venture Siro in Turchia. Dal 2025, è entrata sotto il controllo del governo municipale di Guangzhou, a conferma del suo valore strategico per l’industria energetica.