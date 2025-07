Honda e Nissan, ancora loro: rilancio della cooperazione nonostante la fusione naufragata

Nonostante i colloqui di fusione siano giunti a un punto morto all’inizio del 2025, Honda ha espresso l’intenzione di rafforzare la collaborazione strategica con Nissan su scala mondiale. Le due case giapponesi stanno infatti pianificando una serie di progetti condivisi per affrontare le sfide di un mercato in continua evoluzione, sempre più dominato dall’ascesa delle case automobilistiche cinesi e dalla rivoluzione dell’elettrico.

Advertisement

L’ipotesi di una fusione tra Honda e Nissan avrebbe potuto generare importanti economie di scala, tagliando i costi legati a R&S, supply chain, produzione e sviluppo prodotto. Tuttavia, l’accordo è sfumato a causa di dissidi sul controllo azionario: Honda puntava a diventare socio di maggioranza, posizione che Nissan non ha accettato.

Advertisement

Con una capitalizzazione di mercato che supera gli 8.000 miliardi di yen (circa 54 miliardi di dollari), Honda appare oggi nettamente più solida finanziariamente rispetto a Nissan, valutata 1.140 miliardi di yen. Anche sul fronte produttivo, Honda ha immesso sul mercato 3,7 milioni di veicoli nel 2024, superando del 20% il volume della rivale. Nel 2025, entrambe le aziende hanno registrato un calo delle consegne globali, penalizzate dal rallentamento in Cina: -9% per Honda, -13% per Nissan.

Entrambe, al momento, arrancano nel segmento dei veicoli elettrici, dove concorrenti come Tesla e BYD dettano legge. Nonostante ciò, Honda continua a guardare a Nissan e al suo partner Mitsubishi Motors come potenziali alleati per sviluppare tecnologie condivise.

Oltre a valutare la produzione congiunta di pick-up negli States e la condivisione di piattaforme per auto elettriche, le aziende stanno considerando lo sviluppo comune di un software di base per veicoli definiti dal software (SDV), previsti per il lancio dal 2026 in poi. Honda ha confermato la volontà di “massimizzare i benefici della collaborazione”, sottolineando l’urgenza di unire forze e competenze per restare competitivi in un’industria sempre più guidata dalla digitalizzazione e dai dati. Niente fusione, ma tanto spazio a un sodalizio certamente fruttifero.