Mercedes svela la CLA Shooting Brake: familiare elettrica con autonomia da 760 km

Mercedes-Benz ha svelato la nuova CLA Shooting Brake, la versione familiare della sua compatta premium, che segna anche il debutto della prima station wagon elettrica nella storia del marchio. Una proposta interessante soprattutto nei mercati europei dove le familiari restano molto apprezzate per la loro praticità.

Advertisement

Mercedes CLA Shooting Brake: debutta la prima station wagon elettrica della Stella

Con i suoi 4,72 metri di lunghezza, 1,86 di larghezza e un’altezza contenuta a 1,47 metri, la nuova CLA Shooting Brake offre un bagagliaio posteriore da 455 litri, leggermente più ampio rispetto alla berlina (405 litri), a cui si aggiunge un frunk anteriore da 101 litri. Le barre sul tetto permettono un carico fino a 75 kg, mentre la capacità di traino arriva a 1.800 kg, rendendola una delle elettriche più versatili della categoria.

Advertisement

La gamma è composta da due versioni, tra cui la CLA 250+ a trazione posteriore con 272 CV (200 kW) e la CLA 350 4MATIC, con trazione integrale e 354 CV (260 kW). Entrambe montano una batteria da 85 kWh con tecnologia NCM e architettura a 800 volt, che consente una ricarica fino a 320 kW in corrente continua e passare dal 10 all’80% in circa 22 minuti. L’autonomia promette 761 km per la 250+ e 730 km per la 350 4MATIC, valori che rendono queste versioni ideali anche per lunghi viaggi. Per quanto riguarda le prestazioni, la CLA 250+ scatta da 0 a 100 km/h in 6,8 secondi, mentre la CLA 350 in 5 secondi. Entrambe raggiungono una velocità massima di 210 km/h.

Esteticamente, il design resta fedele alla CLA berlina fino al montante B, ma si distingue per il tetto allungato e più inclinato sul posteriore. Il tetto panoramico intelligente è realizzato in vetro termoisolante dotato di rivestimento a bassa emissività, filtro infrarossi e 158 LED integrati a forma di stella.

Secondo Mathias Geisen, responsabile vendite di Mercedes-Benz, la nuova Shooting Brake è pensata per chi desidera “il dinamismo di una sportiva senza rinunciare a spazio e praticità”, combinando tecnologia, efficienza e stile in un’unica soluzione pensata per la vita di tutti i giorni.

Advertisement

Non sono stati ancora comunicati i prezzi per il mercato italiano, ma sarà sicuramente superiore alla versione berlina, che parte da circa 56.000 euro.