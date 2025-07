Santo Ficili: “Maserati MCPura elettrica è ancora possibile se i clienti la vorranno”

Maserati ha lasciato aperta la possibilità che la versione elettrica della sua supercar Maserati MCPura possa ancora debuttare, se le condizioni di mercato miglioreranno. Dopo aver annunciato la cancellazione del progetto all’inizio dell’anno a causa di una domanda troppo debole, il marchio non esclude un ripensamento. La Maserati MCPura elettrica prometteva prestazioni eccezionali, simili a quelle della variante V6, e avrebbe rappresentato un passo importante verso l’elettrificazione della gamma.

Non è ancora escluso che alla fine una versione elettrica di Maserati MCPura possa arrivare in futuro

Tuttavia, il suo posizionamento unico sul mercato, privo di concorrenti diretti nella fascia tra le supercar e le hypercar come Rimac Nevera, Pininfarina Battista o Lotus Evija, ha reso difficile una giustificazione commerciale. Il rischio di non attrarre abbastanza clienti disposti ad abbandonare i motori tradizionali per un modello elettrico ha pesato sulla decisione. Nonostante ciò, Maserati resta attenta all’evoluzione del settore, pronta a rilanciare la MCPura se il mercato dovesse mostrare segnali incoraggianti.

L’amministratore delegato di Maserati, Santo Ficili, sostiene la decisione e ha dichiarato ad Autocar: “Non credo che sia il momento giusto per portare questo tipo di supercar nella direzione dell’elettrificazione”. Ha aggiunto però che il progetto MC20 Folgore è in pausa, anziché essere cancellato, e che l’auto potrebbe ancora entrare in produzione con il nome di Maserati MCPura Folgore. “Diciamo che vedremo”, ha risposto quando gli è stato chiesto se la supercar dell’azienda potesse già essere elettrica. “Il progetto è in fase avanzata, ma abbiamo deciso di aspettare per capire cosa succederà”.

Non ci sono piani immediati per riprendere lo sviluppo. Santo Ficili ha dichiarato: “Abbiamo questo fantastico motore V6 che soddisfa i nostri clienti. Abbiamo una potenza diversa. Questo è il nostro motore al momento”. Maserati ha ammesso di non poter prevedere con certezza quando il mercato sarà pronto ad accogliere una supercar elettrica, sottolineando l’importanza di avere una clientela realmente interessata prima di procedere con ulteriori investimenti. Senza una “sfera di cristallo”, come ha dichiarato, il marchio resta cauto sul futuro della Maserati MCPura.

Foto Maserati

Nel frattempo, l’azienda sta valutando la possibilità di sviluppare una nuova super-GT di riferimento con motore termico e cambio manuale, in collaborazione con Alfa Romeo. Questo modello potrebbe adottare il potente V6 biturbo Nettuno da 3,0 litri, già utilizzato sulla MC20 e sulla Granturismo.

Il responsabile tecnico Davide Danesin ha confermato che esiste ancora una domanda concreta per vetture completamente termiche. Molti appassionati, ha spiegato, sono ancora diffidenti nei confronti delle batterie nelle supercar, principalmente a causa del peso aggiuntivo e della maggiore complessità tecnica che comportano, elementi che compromettono l’esperienza di guida pura e diretta.