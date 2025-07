Mercedes-AMG GT Track Sport, un ritorno a dir poco brutale del V8 stradale

Nonostante la crescente transizione verso motorizzazioni elettriche e ibride, Mercedes-AMG conferma che il motore V8 è tutt’altro che un ricordo del passato. A dimostrarlo è il debutto della nuova GT Track Sport, un’affascinante concept car pensata per la pista, ma omologata per l’utilizzo stradale.

Questo modello, sviluppato con un occhio di riguardo alle competizioni, potrebbe rappresentare l’anello di congiunzione tra la produzione di serie e le varianti da corsa destinate alla categoria GT3. Il regolamento delle competizioni FIA richiede che le auto da gara derivino da veicoli omologati per la strada, ed è proprio questo il ruolo che la GT Track Sport potrebbe svolgere.

L’auto dovrebbe posizionarsi al di sopra della GT63 Pro in termini di prestazioni, e offrire un pacchetto molto più estremo rispetto alla GT43 a quattro cilindri. Nonostante sia ancora avvolta da una livrea mimetica, alcuni dettagli non passano inosservati: spiccano un massiccio alettone posteriore, un pronunciato splitter anteriore e gomme Michelin stradali, elemento che conferma l’intenzione di renderla legalmente circolante fuori dai circuiti.

È lecito aspettarsi una configurazione a due posti secchi, pensata per enfatizzare l’esperienza di guida sportiva, dopo le critiche ricevute per la scelta del layout 2+2 nella seconda generazione della GT.

Uno degli obiettivi dichiarati è senz’altro stabilire un tempo da record sul circuito del Nurburgring. La precedente AMG GT Black Series ha registrato un eccellente 6:48 nella configurazione “Nordschleife”, ma è stata superata dalla Porsche 911 GT2 RS di Manthey con un incredibile 6:43.3. AMG ha risposto con l’hypercar One (6:29.09), ma per la GT Track Sport un simile exploit sembra meno realistico. L’avversario più diretto, infatti, al momento è la 911 GT3 RS, con la battaglia si accenderà ulteriormente con l’arrivo della futura GT2 RS di casa Porsche. La sfida tra Stoccarda e Affalterbach è più viva che mai. E il V8, in tutto questo baccano, resta il protagonista.