Mercedes, al via la produzione delle batterie da 1.000 km di autonomia: i dettagli

Il settore delle batterie per auto elettriche è pronto a compiere un nuovo importante balzo in avanti. Dopo l’era delle celle NCM e la diffusione delle più economiche LFP, l’attenzione del settore si sposta ora sugli elettroliti solidi e una realtà in particolare sembra aver preso il largo: la cinese Farasis Energy, partner strategico di Mercedes.

Advertisement

Batterie allo stato solido: Farasis Energy accelera verso il futuro dell’elettrico

L’azienda ha annunciato l’avvio della produzione pilota delle sue batterie allo stato solido. Le prime consegne sono previste entro la fine del 2025. Fondata nel 2009, Farasis fornisce già batterie a marchi come Mercedes e Geely. Ora, con lo sviluppo di nuove celle a elettrolita solido a base di solfuri, combina anodi in silicio ad alta densità o litio metallico con catodi ricchi di nichel, mirando a superare i 400 Wh/kg di densità energetica. Rispetto agli standard attuali, i vantaggi sono maggiore autonomia, ricariche più rapide e livelli di sicurezza più elevati.

Advertisement

Le nuove celle hanno superato con successo test in condizioni reali, mostrando prestazioni elevate e maggiore stabilità termica. A differenza delle batterie con elettroliti liquidi, quelle allo stato solido eliminano il rischio di perdite e riducono il pericolo di incendi, rendendole ideali per un utilizzo su larga scala.

Mercedes ha già testato una batteria di questo tipo su un prototipo della EQS, raggiungendo un’autonomia di 1.000 km con una sola carica. Un risultato che, se confermato nella produzione di serie, potrebbe ridefinire le aspettative per i veicoli elettrici premium. Non è ancora certo se i futuri modelli Mercedes adotteranno le batterie di Farasis, ma l’interesse dell’industria è in forte crescita.

Anche altri costruttori si stanno muovendo nella stessa direzione. MG, ad esempio, ha annunciato l’introduzione di batterie semi-solide sulla MG4, segno di una transizione tecnologica sempre più rapida. Se le promesse verranno mantenute, i veicoli elettrici con autonomie superiori a 1.000 chilometri potrebbero arrivare prima del previsto, aprendo una nuova era della mobilità elettrica.