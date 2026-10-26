Mazda Halloween: vernice metallizzata in omaggio su tutta la gamma

In occasione della festa di Halloween, Mazda offre nuove tentazioni alla sua clientela. A cavallo della ricorrenza, infatti, il costruttore giapponese aumenta i vantaggi per gli acquirenti delle sue auto.

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A rendere possibile la cosa ci pensa la nuova campagna promozionale dedicata al colore e al design. Questa prevede, fino al 7 novembre 2026, la possibilità di giovarsi in omaggio, su tutta la gamma, della vernice metallizzata, con un vantaggio che può spingersi fino a 1.650 euro. È inclusa anche la tinta Soul Red Crystal. L’offerta va ad aggiungersi alle promozioni già in corso.

Le superfici della carrozzeria delle Mazda, votate al dinamismo, sono state studiate per dare movimento al corpo dei modelli, grazie anche ad elementi stilistici capaci di riflettere in modo intrigante la luce. Aspetto, quest’ultimo, ulteriormente valorizzato dalle tinte metallizzate, che esaltano i suoi riflessi, regalando note di appagamento aggiuntivo.

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Il colore, come ben sapete, è uno degli elementi di personalizzazione principali in ambito automobilistico e coglie il gusto di chi acquista un mezzo a quattro ruote. La nuova offerta a tempo di Mazda alleggerisce la spesa e regala maggiore libertà di scelta agli utenti.

Come già scritto, la promozione “cromatica” si aggiunge alle offerte già in corso. Degne di nota, in questo ambito, le due proposte dedicate alle Mazda CX-30 2027 e Mazda CX-5, disponibili con la formula Mazda Advantage e un minitasso promozionale.

La prima delle due, evoluzione del crossover ibrido giapponese, è proposta a partire da 24.950 euro e offre vantaggi fino a 3.900 euro. Con Mazda Advantage, l’auto è disponibile da 159 euro al mese, con tasso al 2,99% oltre alla vernice metallizzata in omaggio.

La Mazda CX-5 Centre Line beneficia invece di vantaggi fino a 3.500 euro. La formula Mazda Advantage prevede, per questo SUV ibrido, una rata a partire da 259 euro al mese, con tasso al 2,99%, accompagnata anche in questo caso dalla vernice metallizzata in omaggio. È possibile consultare le offerte sulla pagina ufficiale Mazda.it.