Skoda Kodiaq Laurin & Klement: il nuovo allestimento è al top

La Skoda Kodiaq allarga la gamma con un nuovo allestimento, battezzato Laurin & Klement. In questa configurazione, l’auto ceca si propone con contenuti di livello superiore in termini di comfort e potenza. Così il grande SUV di segmento D esprime un livello di appetibilità ancora maggiore.

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Qui il sistema ibrido plug-in eroga una potenza complessiva di 200 kW (272 CV), frutto della combinazione dei 130 kW messi sul piatto dal motore a benzina 1.5 TSI a quattro cilindri e degli 85 kW aggiunti al pacchetto dal motore elettrico. Siamo 50 kW oltre la versione attuale da 150 kW (204 CV).

La batteria di trazione, con una capacità lorda di 25.7 kWh (19.7 kWh netti), supporta la ricarica rapida in corrente continua (DC) fino a 50 kW. Così i lunghi viaggi diventano meno ansiogeni. La Skoda Kodiaq Laurin & Klement giunge in concomitanza con il decimo anniversario del modello che, nelle due generazioni in cui ha preso forma, ha conquistato 1.2 milioni di clienti in 70 mercati a livello globale. Una cifra destinata ovviamente a crescere, con il nuovo step.

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L’allestimento di cui ci stiamo occupando è quello top di gamma. Offre contenuti di alto livello, per sottolinearne il rango. Dicevamo dell’attenzione prestata al comfort, che sulla Skoda Kodiaq Laurin & Klement si porta a un livello ancora più alto rispetto alle altre proposte della gamma. Tra le dotazioni di spicco figurano i sedili con funzione massaggio. Le finiture sono specifiche e più raffinate.

Anche sul piano estetico ci sono delle differenze, che permettono di identificare la Skoda Kodiaq Laurin & Klement, sin dal primo colpo d’occhio. A fare la differenza ci pensano le barre sul tetto di color argento, i paraurti e le minigonne in tinta con la carrozzeria, ma anche i cerchi in lega dal design specifico per questa versione. I badge “Laurin & Klement”, presenti pure all’interno, aiutano ulteriormente la riconoscibilità dell’allestimento.

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Ricordiamo che nella seconda generazione, attualmente in listino, la Skoda Kodiaq è stata svelata il 4 ottobre 2023, per entrare nel ciclo produttivo a metà gennaio 2024, nello stabilimento di Kvasiny. I contenuti, nel nuovo step, sono cresciuti, portandosi a un livello più alto e al passo coi tempi. La nuova generazione continua il fruttuoso cammino commerciale del modello, premiato da alcuni riconoscimenti nel corso della sua esistenza.