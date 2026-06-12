Mazda CX-30 2026, il best seller giapponese decide di non rischiare nulla

In Europa ha raccolto numeri importanti avendo portato sul Continente poco meno di 130mila veicoli nell’ultimo anno, e questo dato tra il 2025 e il 2026 rappresenta una flessione delle vendite. Parliamo della Mazda CX-30, il SUV compatto giapponese che da Hiroshima considerano il loro prodotto di punta europeo, a ragione, e che ora arriva nella versione aggiornata per il 2026.

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L’aggiornamento di metà ciclo segue la logica che Mazda conosce bene: non si tocca quello che funziona, si rifinisce. Niente rivoluzioni, dunque, ma un lavoro minimo su design, sicurezza, tecnologia e dotazioni. La novità più strutturale riguarda la gamma: arrivano due nuovi allestimenti. Il primo è l’Homura Plus, che diventa il vertice dell’offerta CX-30, con dotazioni premium aggiuntive, illuminazione migliorata e finiture interne più curate. Il secondo è l’edizione speciale Makoto, caratterizzata da interni in toni chiari pensati per amplificare la percezione di spazio e modernità.

Sul fronte sicurezza, il sistema Smart Brake Support viene aggiornato con capacità di rilevamento estese, dato che ora riconosce anche le motociclette, e con un’assistenza più efficace agli incroci. I fari adattativi ALH ricevono miglioramenti mirati alla visibilità notturna e alla riduzione dell’abbagliamento.

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L’estetica rimane fedele al linguaggio Kodo, con ritocchi discreti che modernizzano la presenza del SUV senza alterarne il carattere. Si aggiungono due nuove tinte: Aero Grey e New Zinc Green, disponibili dall’avvio della produzione previsto per ottobre.

Gli interni evolvono con materiali più pregiati, ventilazione dei sedili e illuminazione aggiuntiva. Sul fronte connettività, il sistema Mazda Connect integra ora il riconoscimento vocale avanzato e l’assistente Alexa di Amazon, con possibilità di gestire navigazione, comunicazioni e infotainment tramite comandi vocali. L’app MyMazda amplia le funzioni remote e di monitoraggio.

La gamma motori rimane invariata: due unità elettrificate con tecnologia M Hybrid 48V, il 2.5 e-Skyactiv G da 140 CV e il 2.0 e-Skyactiv X da 186 CV, entrambi disponibili con trazione anteriore o integrale i-Activ AWD e con bollino ECO della DGT. I prezzi per il mercato italiano non sono ancora stati comunicati.