Alpine A310 Vision, produzione confermata per il concept che ha incantato Parigi

Alpine ha trovato il modo di far felici i francesi e di far piangere i portafogli. Non una combizione difficile per il marchio di casa Renault. La A310 Vision va in produzione, lo conferma il CEO Philippe Krief, ma in edizione limitata.

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La strada è quella già battuta dalla A110 Ultime, primo frutto della divisione progetti speciali. Krief non gira intorno al punto: l’Ultime era un esperimento, non una macchina per far soldi, e del resto “a parte Ferrari nessuno ci guadagna”. Serviva a dare lustro al marchio. Il paradosso è che i clienti si sono trovati eccome, con un prezzo medio di 300.000 euro e personalizzazioni a pioggia. Se c’è chi paga tanto per una A110 vestita bene, il ragionamento di Alpine è facile da indovinare.

Sotto la pelle c’è la piattaforma APP, la stessa che reggerà la prossima A110. Quasi certamente elettrica, anche se l’ufficialità manca. Sulla carta l’architettura digerirebbe pure un motore a combustione, ma l’ipotesi era nata solo per il mercato americano.

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Sul nome c’è un po’ di confusione. A310 era la sigla pensata per una coupé a quattro posti sopra la A110. Poi qualcuno ha notato che la A110 è già retrò, e una GT elettrica con lo stesso abito d’epoca sarebbe stata una fotocopia. Così la 2+2 avrà un design moderno, mentre la A310 resta come omaggio a tiratura limitata alla capostipite del 1971. Per Krief la A110 è una bellezza senza tempo per tutto il mondo, la A310 un amore da francesi e intenditori. Alla quattro posti potrebbe toccare il nome A610, l’ultima Alpine prima della chiusura del 1995.

L’urgenza vera, però, è la nuova A110, attesa l’anno prossimo. Terza generazione, due pacchi batteria (uno davanti, uno dietro) per circa 70 kWh complessivi e due motori entrambi sull’asse posteriore. Il peso obiettivo è di 1.450 kg, meno delle rivali con motore termico, e ci sarà anche una Spyder.

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Alpine vuole tre giri del Nordschleife in 20 minuti senza cali di potenza, un esame che a molte elettriche fa tremare le ginocchia. L’architettura a 800 volt dovrebbe garantire il 15-80% in circa 15 minuti.