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Audi verso il suo primo stabilimento USA: 4 miliardi di investimento e 4.500 posti di lavoro

Audi investirà 4 miliardi di dollari nel suo primo stabilimento produttivo negli Stati Uniti, in Georgia, con lavori al via nel 2027. L’impianto creerà circa 4.500 posti di lavoro e potrà produrre fino a 200.000 SUV premium all’anno, inclusa la futura Q9 destinata al mercato nordamericano.
Foto profilo di Rosario Scelsidi
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Frontale Audi nera con bandiera americana al tramonto
Un’Audi nera in primo piano, con la bandiera statunitense che sventola al tramonto.

Audi punta a rafforzare i suoi numeri commerciali negli Stati Uniti. Per riuscirci meglio vuole radicare la presenza produttiva sull’altra sponda dell’Oceano. La casa di Ingolstadt, dopo aver sviluppato il SUV full-size Q9 specificamente per le esigenze dei clienti americani, si avvia a fissare una sua presenza fisica nel territorio USA. Qui vuole impiantare un sito produttivo: il primo dei “quattro anelli” in quell’area del mondo così importante sul piano strategico.

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Probabilmente sulla decisione avranno inciso anche i dazi voluti dal presidente Donald Trump, non previsti per i veicoli assemblati direttamente negli Stati Uniti. Producendo oltreoceano, Audi risparmierà grandi cifre sulle tariffe, risultando così più competitiva in quell’importante bacino di sbocco.

Con la nascita del futuro stabilimento a stelle e strisce, la casa automobilistica tedesca si appresta a compiere un passo decisivo nella sua strategia di crescita globale. Il territorio scelto per lo sbarco è la Georgia. L’avvio dei lavori di costruzione del complesso aziendale è previsto per il 2027.

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Audi SQ9 SUV

I vertici del marchio di Ingolstadt hanno previsto un investimento di 4 miliardi di dollari. Questa spesa si tradurrà nella creazione di circa 4.500 posti di lavoro. La capacità produttiva annua dello stabilimento d’oltreoceano potrà spingersi fino a 200.000 veicoli. Audi pensa a realizzarvi localmente dei SUV premium pensati su misura per i clienti nordamericani, come il già citato Q9.

La scelta espansiva della rete di fabbriche, con il nuovo impianto USA, avrà un grande peso nelle strategie commerciali dei “quattro anelli” e mira a sbloccare un significativo potenziale di crescita in uno dei mercati premium più importanti al mondo. L’investimento pianificato testimonia un impegno a lungo termine negli Stati Uniti e mira a consolidare il Nord America come terzo pilastro fondamentale della rete produttiva globale di Audi, accanto a Europa e Cina.

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Gli Stati Uniti offrono ad Audi un notevole potenziale di crescita. Molte le ambizioni della casa tedesca in quel mercato. La scelta della Georgia, per lo sbarco produttivo, non è stata casuale: lì ci sono una forza lavoro qualificata, una rete consolidata di fornitori per il settore automobilistico e una robusta infrastruttura logistica. Il “Middle Georgia Mega Site” garantisce inoltre la flessibilità e lo spazio necessari per future espansioni.

AUDI SQ9 SUV

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