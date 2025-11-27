Mazda 3, se solo la berlina giapponese fosse più divertente

Mentre Mazda si faceva notare sotto i riflettori del Japan Mobility Show 2025 con le sue futuristiche Vision X-Coupé e X-Compact, la realtà del mercato globale, specie statunitense, ha presentato un conto salato. Mazda North American ha registrato un crollo verticale delle vendite totali a ottobre 2025, con un disastroso calo del 32,6% rispetto all’anno precedente. Nonostante le vendite da inizio anno siano scese solo dell’1,7%, è chiaro che la casa giapponese ha urgente bisogno di una scossa.

La speranza è riposta nel nuovo SUV crossover compatto CX-5 pronto per il 2026, anche se proprio il modello più venduto non è in crisi: è cresciuto dello 0,5% su base annua. I veri problemi sono quei modelli che hanno abbandonato per strada il divertimento. Parliamo su tutti della Mazda 3, che ha perso oltre il 23%, e la compatta CX-30, che ha subito un monumentale calo del 37,5%.

Per risollevare l’immagine e le vendite della Mazda 3, un digital artist ha proposto la sua soluzione. Resuscitare un’ipotetica nuova Mazda “Speed 3”. Abimelec Arellano ha ricreato in CGI il modello ad alte prestazioni, lamentando di non aver mai capito perché Mazda avesse interrotto la produzione proprio prima dell’evoluzione delle hot hatch a trazione integrale turbo (su tutte le pepate Golf R e Focus RS).

L’artista si è concentrato sulla creazione di una Mazda Speed 3 “realistica”, che potesse facilmente rivaleggiare con la Toyota GR Corolla 2026. Il risultato è un body kit personalizzato con una nuova fascia anteriore, un cofano bombato con presa d’aria e minigonne laterali rubate a una Focus RS. Tutto è curato per sembrare credibile come aggiornamento, compresi i cerchi Mazda originali, ma resi “più grandi, più larghi e concavi”.

E la vera utopia si nasconde sotto il cofano. L’artista suggerisce l’adozione del fantastico sistema ibrido plug-in della Vision X-Coupé. Un motore turbo rotativo a due rotori accoppiato a un motore elettrico.

Questa combinazione fantascientifica erogherebbe ben 510 CV e garantirebbe un’autonomia combinata di 800 km, con 150 km in modalità elettrica.