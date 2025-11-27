Mercedes, ultimi preparativi per il “baby” Classe G

Il mito della Classe G sta per incontrare (malauguratamente?) la modernità e, soprattutto, una drastica riduzione di taglia. I cacciatori di scoop hanno immortalato il prototipo della Mercedes Baby Classe G, nome ancora, evidentemene, non ufficiale, per un SUV compatto che eredita le iconiche linee squadrate della sorella maggiore, il cui design è rimasto inalterato sin dalla nascita nel 1990.

Advertisement

A differenza della Classe G, vero avventuriero del fuoristrada con telaio a longheroni, la “versione compatta” rappresenta un’evoluzione tecnica significativa. Si prevede che questo modello, pur mantenendo uno stile simile, sarà esclusivamente elettrico, anche se un’opzione termica, come sulla Mercedes CLA coupé o sulla futura GLA, non è ancora del tutto esclusa.

Advertisement

La piattaforma scelta è modernissima, la MB.EA, riservata ai futuri modelli compatti e familiari. Si abbandona così il telaio tradizionale per un’architettura all’avanguardia a 800 volt. Questo significa una ricarica rapida degna di nota e, grazie alle batterie ad alta capacità, la Baby Classe G dovrebbe raggiungere un’impressionante autonomia combinata di quasi 700 km.

Il mini-SUV di Mercedes non sarà un’utilitaria ma si posizionerà su una fascia molto alta del mercato e si prevede che sia equipaggiato con due motori elettrici, garantendo la trazione integrale e una potenza che nelle versioni più muscolose dovrebbe toccare i 400 CV. Un vero lusso off-road, ma a batteria.

Questa Mercedes si scontrerà direttamente con il prossimo Land Rover Defender “compatto”, il cui arrivo è atteso per il 2027. Curiosamente, mentre il modello Mercedes si concentra sull’elettrico, il rivale di Land Rover sarà disponibile in versione completamente elettrica e ibrida.

Advertisement

Dal prototipo, pesantemente mimetizzato, si notano già alcuni elementi distintivi. Linee marcatamente spigolose, tipiche della famiglia G e cerchi molto diversi sugli assi anteriore e posteriore che ne esaltano lo stile originale, oltre i pattern di illuminazione che confermano come questo modello avrà una sua firma luminosa unica.