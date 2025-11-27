Euro NCAP, i costruttori cinesi distruggono i pregiudizi

La sicurezza automobilistica, evidentemente, non ha più passaporto, e i dati degli ultimi crash test Euro NCAP su ventitré modelli lo dimostrano con chiarezza disarmante. I costruttori cinesi non sono più outsider marginali, ma i nuovi competitor diretti (e persino vincenti) nella corsa alla sicurezza europea.

Advertisement

I numeri agli Euro NCAP sono decisamente rivoluzionari rispetto ad anni fa. La Leapmotor B10, fresca di partnership strategica con Stellantis, ha conquistato le cinque stelle con risultati eccellenti. 93% nella protezione degli adulti, 93% per i bambini e 85% nei sistemi di assistenza alla guida. Risultati non solo ottimi, ma superiori a quelli di prestigiose vetture europee consolidate, come la Mercedes CLE.

Advertisement

Non si tratta di eccezioni. Accanto alla Leapmotor, troviamo la Tesla Model 3 di produzione cinese e la BYD Seal 6, che occupano stabilmente le fasce alte della classifica. Il vero colpo, tuttavia, è arrivato dalla Nio Firefly che ha stabilito un massimo storico assoluto dell’organizzazione europea, toccando il 96% nella protezione degli occupanti. Un risultato che demolisce anni di pregiudizi sulla qualità produttiva orientale.

Il gap storico sulle tecnologie passive e attive di sicurezza è stato colmato con determinazione nei confronti dei costruttori europei e giapponesi. Il merito va attribuito alla robustezza strutturale e, soprattutto, all’implementazione ormai matura dei sistemi di sicurezza attivi: frenata autonoma di emergenza, mantenimento della corsia e rilevamento pedoni e ciclisti sono ormai una realtà convincente nei veicoli cinesi di fascia medio-alta.

Tutto frutto di investimenti massicci in ricerca e sviluppo e l’astuta acquisizione di know-how tramite partnership con giganti occidentali. La collaborazione tra Leapmotor e Stellantis è l’esempio lampante di come il trasferimento di competenze e l’agevolazione delle certificazioni internazionali stiano fungendo da acceleratori per il superamento del divario qualitativo.

Advertisement

Nonostante gli analisti invitino alla cautela, dato che i crash test fotografano condizioni specifiche, non l’affidabilità a lungo termine sotto stress, la valutazione a cinque stelle Euro NCAP resta incontestabile per i consumatori.