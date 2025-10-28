Le Mercedes cabrio chiuderanno il tetto “ascoltando” i tuoni

La domanda che tormenta gli ingegneri Mercedes non è solo come costruire un’auto, ma sapere se una decappottabile può essere capace di rilevare quando inizia a piovere e chiudere automaticamente il tetto. Questo quesito ha portato a un brevetto appena pubblicato in Germania, intitolato con la pomposità del lusso teutonico: “Copertura e chiusura dei finestrini tramite previsione dei temporali”. Facile, no?

L’obiettivo sarebbe anche nobile, ovvero risolvere l’annoso problema dell’acqua che entra in un abitacolo da centinaia di migliaia di euro. La soluzione proposta, tuttavia, è un’applicazione tecnologica estremamente complessa.

Il principio di base è semplice nella sua assurdità. Mercedes installa un microfono all’esterno dell’auto, che invia segnali acustici a un controller. Questo controller non si concentra sulla pioggia in sé, ma sui tuoni. Si presume che se c’è un tuono, la pioggia sia quasi certa, e quindi l’auto dovrebbe automaticamente sollevare il tetto e i finestrini.

Ma la parte difficile è decidere cosa sia e cosa non sia un temporale. Per complicare ulteriormente le cose, il brevetto descrive l’uso della misurazione del riverbero del tuono e del rilevamento del lampo per calcolare quanto sia effettivamente vicina la tempesta, replicando l’antico metodo umano del contare i secondi tra lampo e tuono. Non contenti di questo sistema già di per sé complesso, gli ingegneri suggeriscono di utilizzare più microfoni per triangolare la posizione del tuono e un sensore aggiuntivo per misurare la velocità e direzione del vento, determinando se il temporale si stia effettivamente avvicinando.

Il gigantesco elefante nella stanza, però, è il paradosso evidenziato nel brevetto stesso: questo meccanismo, progettato per proteggere la lussuosa pelle Nappa dei sedili, non è in grado di rilevare la pioggia effettiva. Quindi, se inizia un semplice, casuale acquazzone estivo senza fulmini né tuoni, la vostra Mercedes cabrio continuerà a crogiolarsi con la capote abbassata, offrendo un magnifico bagno ai suoi interni.

L’alternativa molto più facile da implementare sarebbe potuta essere semplicemente quella di consentire ai proprietari di chiudere la capote tramite il telecomando o un’app per auto connessa.