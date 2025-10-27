Una Mercedes Classe S può essere orrenda? Basta poco

L’idea di un pick-up di lusso non è nuova, ma per qualche oscura ragione, molti grandi marchi intenrazionali, specie in un contesto come quello europeo che (senza mezze misure) li detesta, non sono mai riusciti a centrare il bersaglio. Un “esperimento” come il Mercedes Classe X (nemmeno una vera Mercedes) è finito praticamente disprezzato. D’altronde, costava troppo e non era abbastanza capace. Parliamo di un Nissan ribattezzato, un vero e proprio sacrilegio per la stella a tre punte.

E quindi, perché non esiste ancora un vero pick-up di lusso con in Europa? Probabilmente perché il mercato per una tale bestia sarebbe troppo piccolo per giustificare gli elevati costi di sviluppo. Ma, come spesso accade, la soluzione più assurda e affascinante è stata trovata decenni fa (tanto per cambiare) da un tuner tedesco.

Ed ecco che appare sulla scena un’unica, incredibile eccezione: un pick-up Mercedes 500 SEL (W126) del 1983, un veicolo che, tra le altre cose, è attualmente in vendita, dettaglio che però qui non ci interessa.

La berlina di lusso è stata trasformata in un pick-up dal costruttore Styling Garage di Amburgo e si ritiene che sia l’unico esemplare mai realizzato. Rifinito in Lapis Blue Metallic e con interni grigi, il pick-up è dotato persino di un differenziale posteriore a slittamento limitato di serie, un optional che, data la trazione posteriore, è più che utile in condizioni di scarsa aderenza.

Questo assurdo veicolo è stato convertito sotto la direzione del fondatore di Styling Garage, Chris Hahn, con l’obiettivo incredibilmente umile di utilizzarlo come veicolo per le consegne e per le attività quotidiane dell’azienda. Certo, però, usare una Classe S come furgone aziendale sembra una definizione di lusso abbastanza alternativa.

L’operazione ha richiesto un elevato livello di ingegneria, con il tuner che ha aggiunto stabilità strutturale e rinforzi per soddisfare i severi requisiti del TÜV tedesco. Il risultato è così ben assemblato che si potrebbe scambiarlo facilmente per un veicolo con specifiche di fabbrica, anche se un occhio attento noterà il contorno delle portiere posteriori saldate.

Meccanicamente impeccabile, monta un motore V8 M117 da 5,0 litri con specifiche europee, accoppiato al cambio automatico a quattro rapporti. In definitiva, la dimostrazione che l’idea di un pick-up monoscocca e lussuoso, negli anni Ottanta, era in anticipo di 40 anni, o semplicemente troppo folle per le grandi case.