La Mercedes GLS sembra troppo anziana, ecco perché ha bisogno di più audacia

Il lusso, si sa, non deve solo essere costoso, ma deve anche apparire all’avanguardia. Dopo un po’ di tempo, anche le linee e gli interni più raffinati necessitano una rinfrescata (purtroppo, non sempre rispettosi della tradizione). E purtroppo, la maestosa Mercedes GLS, ammiraglia dei SUV a Stoccarda e simbolo di opulenza e comfort, comincia a mostrare i segni del tempo, specialmente se confrontata con la sfacciataggine estetica di alcune rivali.

Per fortuna, c’è chi pensa a come risvegliare il gigante al di fuori dell’azienda tedesca. Un recente rendering creato da Sugar Design ha fatto il giro del web, proponendo un design per la futura GLS che è tutto fuorché noioso, spingendo il SUV di lusso verso linee più aggressive e futuriste, ispirate alla recente e rivoluzionaria concept Vision.

L’interpretazione in questione immagina una GLS in prossima generazione (che, però, non arriverà prima di tre o quattro anni) con un frontale molto più muscoloso e meno pacioccone, caratterizzato da una grande griglia illuminata che sembra quasi volersi scusare per l’eccesso di discrezione del modello attuale, e da fari sottili che conferiscono al veicolo un’espressione quasi minacciosa.

L’intero corpo vettura appare più slanciato e meno “formato scatolone”, con proporzioni più morbide e moderne, un cambiamento che è necessario per distanziarsi dal look attuale, che pur essendo stato già aggiornato una volta, si prepara a un secondo facelift prima della riprogettazione totale.

L’esercizio di design non è solo un capriccio visivo, ma un richiamo alla realtà: i clienti dei SUV di lusso cercano un’affermazione visiva forte. E nonostante la GLS attuale eccella in qualità costruttiva e tecnologia di bordo, il suo aspetto esterno pecca di audacia, specialmente se si considera che dovrà competere con una concorrenza sempre più smart ed espressiva. Forse è davvero arrivato il momento che Mercedes prenda spunto da questi rendering per evitare che la sua ammiraglia dei SUV si trasformi in una semplice noiosa auto di rappresentanza.