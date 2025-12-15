Mercedes, la Baby Classe G sta arrivando: sarà così?

La Baby Mercedes Classe G è ormai in dirittura d’arrivo. Il progetto è in fase avanzata e, considerando l’interesse per la Classe G “tradizionale”, è facile immaginare che anche una versione più compatta possa attirare un pubblico numeroso. Se il modello di serie manterrà gran parte di ciò che stiamo intravedendo oggi, il successo nel segmento dei SUV premium appare tutt’altro che improbabile.

Negli ultimi mesi diversi prototipi pesantemente camuffati sono stati avvistati durante i test su strada, alimentando le speculazioni. Da queste immagini sono nati alcuni render che provano a immaginare l’aspetto definitivo del modello, offrendo un’anteprima piuttosto credibile di ciò che Mercedes potrebbe presentare.

La sensazione è che la casa automobilistica di Stoccarda non abbia alcuna intenzione di stravolgere l’identità della Classe G. Al contrario, l’approccio sembra quello di una riduzione in scala intelligente, con proporzioni più compatte e superfici leggermente addolcite, senza tradire l’inconfondibile impostazione squadrata che ha reso la Classe G un’icona.

Nei render firmati da Nikita Chuyko per Kolesa, la Baby Classe G conserva elementi chiave come i fari circolari, che però appaiono incastonati sotto una sottile sporgenza della carrozzeria, quasi come fossero “protetti” da una palpebra. La griglia anteriore è rivista, mentre gli spigoli risultano meno netti, avvicinando lo stile a quello degli altri SUV Mercedes più recenti.

Osservando il profilo laterale, emerge chiaramente il legame con la sorella maggiore. Le fiancate restano verticali e robuste, ma il passo più corto cambia radicalmente le proporzioni. Mercedes ha inserito porte posteriori piuttosto piccole, che visivamente sembrano quasi sacrificate. Questo dettaglio lascia intuire che lo spazio per le gambe dei passeggeri posteriori non sarà uno dei punti di forza del modello.

Anche il posteriore richiama la Classe G, ma con un carattere più morbido. Spicca l’assenza del classico supporto per la ruota di scorta esterna, sostituito da un box più sottile e squadrato. Secondo le anticipazioni, questo elemento servirà a ospitare i cavi di ricarica, perché la Baby G debutterà come modello completamente elettrico.

Le prime indiscrezioni parlano di una piattaforma dedicata, ispirata a uno schema a longheroni, scelta che dovrebbe garantire una certa solidità strutturale e mantenere una credibilità off-road superiore alla media dei SUV elettrici compatti. Ancora nessun dettaglio sui dettagli tecnici. È plausibile che Mercedes attinga a componenti già esistenti, magari condividendo parte della tecnologia con altri modelli elettrici della gamma, come la Mercedes GLC.

Per quanto riguarda il design, la direzione sembra convincente. Le incognite maggiori riguardano piuttosto la strategia di gamma. Se da un lato l’elettrico puro risponde alle attuali esigenze normative e di immagine, dall’altro non è detto che basti a soddisfare tutti i potenziali clienti. Non è quindi da escludere che Mercedes possa valutare, in futuro, anche soluzioni ibride o alternative, mantenendo una certa flessibilità in base all’evoluzione del mercato e ai gusti di una clientela che cambia sempre più rapidamente.