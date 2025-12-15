Nuova Fiat Campagnola: design, potenza e tecnologia per il fuoristrada del futuro che in molti vorrebbero

Nuova Fiat Campagnola è il nuovo render del creatore digitale Tommaso D’Amico. Il designer e architetto ha pubblicato un video render nel suo canale di YouTube. Già in passato l’artista si era cimentato nell’immaginare come potrebbe essere una futura generazione del mitico fuoristrada di Fiat reinterpretato in chiave moderna. Con questo render ha ulteriormente perfezionato il suo progetto denominato Campagnola Ext.

Inedita ipotesi di design per il fuoristrada del futuro: ecco la nuova Fiat Campagnola di TDA Automotive

La nuova Fiat Campagnola di Tommaso D’Amico è una reinterpretazione in chiave moderna del celebre modello che la casa torinese lanciò per la prima volta nel 1951 come veicolo fuoristrada civile e militare. Si tratta di un concept che ha come obiettivo quello di recuperare in gran parte lo spirito originario della Campagnola storica traducendolo però in un veicolo contemporaneo, essenziale e concreto. Il design è volutamente robusto. Le superfici sono tese, squadrate, funzionali, con proporzioni compatte e un assetto rialzato da vero 4×4 estremo. La carrozzeria, verniciata nel Giallo Avventura, colore simbolo del progetto, esalta il carattere operativo del veicolo e dialoga con inserti tecnici neri opachi e finiture metalliche a vista. Il frontale è dominato da un paraurti tubolare rinforzato, integrato con verricello e protezione sottoscocca, mentre la firma luminosa circolare richiama l’heritage Fiat reinterpretato in chiave moderna.

Lo snorkel laterale, i passaruota allargati e le protezioni perimetrali evidenziano la natura fuoristrada senza compromessi della vettura. La parte posteriore rimane funzionale e ordinata, con ruota di scorta esterna, ganci di recupero e tubolare a vista. I cerchi dedicati EXT, abbinati a pneumatici tassellati maggiorati, rafforzano l’impostazione tecnica pensata per un utilizzo concreto. All’interno, i sedili sportivi in tessuto tecnico nero con cuciture tono su tono o gialle si integrano con tubolare a vista, pavimento drenante e superfici gommate. La plancia è essenziale, con comandi meccanici, toggle switch e strumenti chiari e leggibili.

La nuova Fiat Campagnola EXT secondo D’Amico potrebbe essere realizzata su una piattaforma modulare a longheroni, progettata per massima robustezza. L’artista ha pure ipotizzato quanti e quali motori potrebbero far parte della gamma di questo ipotetico fuoristrada: il 2.2 Turbo Diesel 4 cilindri da circa 200 CV per il fuoristrada, 3.0 V6 benzina aspirato oltre 260 CV per prestazioni elevate, e Mild-Hybrid (MHEV) per efficienza e utilizzo misto. Completano il pacchetto trazione integrale inseribile, riduttore e differenziali bloccabili. Purtroppo al momento non pare che Fiat abbia intenzione di lanciare un simile modello essendo concetrata nell’arricchire la gamma Panda con l’arrivo di Giga Panda e Fastback due SUV di segmento C “urbani” in arrivo nel corso del prossimo anno.