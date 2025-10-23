Mercedes trasforma solo per l’Italia la G 63 in un coloratissimo manifesto del lusso

Le case tedesche preferiscono spesso eccellere nella meticolosa arte della personalizzazione. Mercedes, in particolare, ha due grandi nomi per soddisfare, con varia accessibilità e spudoratezza, ogni capriccio del cliente. E parliamo certamente di Maybach, per pochissimi, e il più “accessibile”, ma pur sempre elitario, MANUFAKTUR.

Quest’ultima grande firma, che vanta un livello di finitura superbo su modelli Mercedes (che supera molti concorrenti nel lusso percepito), ha appena svelato l’edizione speciale più sorprendente mai applicata alla Mercedes Classe G più sportiva in circolazione.

Ecco la Mercedes-AMG G 63 avvolta in un abito speciale per un’edizione limitata unica, opportunamente battezzata “Made to Measure Heroes” (Eroi su Misura). La scelta cromatica è un manifesto di audacia o, a seconda dei gusti, un atto di puro sfarzo. L’edizione sarà disponibile in tre colori che un cliente tipico della G 63 difficilmente sceglierebbe per un fuoristrada, nonostante siano presenti nella palette per chi desidera “distinguersi”.

Gli specialisti di personalizzazione di MANUFAKTUR non cercano nulla di meno di una dichiarazione di intenti, ed è per questo che la gamma include il “Pastel Green”, definito da Mercedes come “classico e raffinato”, il “Metallic Violet” (“audace e individuale”) e l’esuberante “Electricbeam Yellow” (“estroverso ed energico”). L’unica nota di contrasto sobria è data dalla finitura nera e argento sui maestosi cerchi in lega da 22 pollici.

Nonostante l’interno di questa Classe G AMG sia stato parzialmente celato, a parte un assaggio del volante multifunzione in pelle Nappa, Mercedes Italia ha confermato che lo stesso materiale rivestirà plancia e sedili, con cuciture decorative a contrasto in tonalità che spaziano dal grigio titanio al bianco platino, creando un’atmosfera di lusso e sportività che non bada a spese.

Il vero trionfo della personalizzazione risiede nel programma AMG MANUFAKTUR, che consente di modificare praticamente ogni dettaglio, dal motivo delle cuciture al rivestimento dei sedili.

Dove invece non c’è traccia di novità, fortunatamente, è nella meccanica. La Mercedes-AMG G 63 mantiene intatto il suo motore V8 biturbo da 4,0 litri, erogando una potenza massima di 585 CV e una coppia di 850 Nm. Una potenza estrema per superare qualsiasi ostacolo fuori dall’asfalto, gestita dalla trazione integrale AMG 4MATIC+.

La divisione italiana di Mercedes ha confermato che questa G 63 AMG sarà venduta esclusivamente in Italia, ma non ha specificato il numero di unità né il prezzo, anche se si prevede che supererà di gran lunga i 208.000 euro del modello standard.