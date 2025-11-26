Clara Soccini a bordo di Jeep Avenger nel videoclip di “Codice Rosso”

Clara Soccini, nota al grande pubblico come Clara, è ormai una delle giovani artiste italiane più seguite dalla GenZ. Dopo il debutto trionfale a Sanremo Giovani con “Boulevard” e la partecipazione al 75° Festival di Sanremo con “Febbre”, Clara ha dominato l’estate con il suo tour estivo e la hit con Fedez, “Scelte stupide”, certificata disco d’oro, oltre all’uscita del singolo Uragani. Il videoclip di “Codice Rosso”, insieme a Ketama, racconta il ritorno di due amanti in una casa isolata, teatro dei loro ricordi. Ambientato a fine novembre, il freddo e il silenzio accentuano l’urgenza emotiva che li spinge a confrontarsi. La Jeep Avenger accompagna Clara nel percorso dalla città alla dimora, diventando parte integrante della narrazione e simbolo del viaggio interiore dei protagonisti. Il video, disponibile su YouTube, rappresenta un piccolo rituale emotivo di ritorno e chiarificazione.

Jeep Avenger: Clara a bordo del SUV più venduto d’Italia nel video del suo ultimo brano

Ogni SUV Jeep incarna l’idea di libertà, anche in senso metaforico, rappresentando il mezzo perfetto per affrontare percorsi impervi e raggiungere destinazioni che altri veicoli non potrebbero conquistare. Non sorprende quindi che Jeep Avenger si confermi il SUV più venduto in Italia nei primi dieci mesi del 2025, con una quota del 5,7% nel segmento, e guidi la classifica dei SUV 100% elettrici del segmento B, con circa il 18% di quota.

Questo successo, già evidente nel 2024, deriva dal principio di “Freedom of Choice”, che consente ai clienti di scegliere tra motorizzazioni diverse in base alle proprie esigenze. Dalla versione 100% elettrica, che unisce sostenibilità e caratteristiche autentiche Jeep, all’e-Hybrid a 48V con cambio automatico per chi vuole ridurre consumi ed emissioni, fino alla benzina manuale pensata per semplicità e convenienza, fino alla 4xe con trazione integrale elettrificata, capace di portare le performance off-road nel segmento B-SUV. Le versioni speciali, come l’Avenger 4xe The North Face Edition, completano l’offerta con un design esclusivo e dettagli studiati per l’esplorazione, sottolineando l’unicità del modello.