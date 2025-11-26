Fiat Grizzly e Fastback: confermato il debutto nella seconda metà del 2026

Fiat Grizzly e Fastback sono i soprannomi con cui sono conosciuti i due SUV che Fiat lancerà sul mercato come seconda e terza vettura della nuova famiglia panda che ha debuttato con Fiat Grande Panda nel 2024. Il CEO di Fiat Olivier Francois ieri a Torino in occasione del via ufficiale della produzione di Fiat 500 Hybrid a Mirafiori ha confermato il loro arrivo nel 2026. Anzi più precisamente il CEO ha detto che arriveranno nel corso della seconda metà del 2026.

Olivier Francois ha confermato il debutto di Fiat Grizzly e Fastback nella seconda metà del 2026: dubbi sui nomi

Fiat Grizzly e Fastback saranno due SUV lunghi poco meno di 4,5 metri che nasceranno su piattaforma smart car di Stellantis e saranno prodotti in Marocco presso lo stabilimento di Kenitra. Francois ha confermato che il primo conosciuto anche con il nome di Giga Panda, è un SUV dalle forme squadrate che sarà proposto in versione a 5 e 7 posti con motore elettrico, ibrido e a benzina. Il secondo invece è un SUV con coda spiovente che dovrebbe andare molto bene in Sud America ma che comunque sarà commercializzato anche in Europa dove sempre più case automobilistiche lanciano sul mercato modelli di questo tipo.

Fiat Grizzly e Fastback avranno uno stile simile a quello di Fiat Grande Panda che come sappiamo è una sorta di manifesto di design per le future auto prodotte dalla casa italiana compresa la futura Fiat Pandina. A proposito della Grande Panda Francois ha pure confermato che in Fiat stanno lavorando ad una versione 4X4 ibrida che non deve mancare e che probabilmente potrà essere realizzata sulla piattaforma smart car in quanto tutti i problemi in proposito sembrano ormai essere stati superati dai tecnici di Fiat. Speriamo anche in questo caso in un debutto entro la fine del prossimo anno.