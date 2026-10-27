Audi si sdoppia in Cina: il lusso tedesco su due strade diverse con SAIC e FAW

Audi in Cina ha deciso che un marchio solo era troppo poco. Ne servivano due, con due partner diversi e un’unica differenza visibile, gli anelli. Da una parte Audi, con i quattro cerchi di sempre. Dall’altra AUDI, tutto maiuscolo e senza anelli, nato nel 2025 per parlare ai cinesi nella loro lingua tecnologica.

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La formula ufficiale è “due marchi, due partner”, annunciata dopo i nuovi accordi con FAW e SAIC Motor. La joint venture con FAW, in piedi dal 1988, si prende il marchio classico con gli anelli. Quella con SAIC, nata nel 2021, si occupa solo di AUDI senza anelli. In teoria serve a muoversi con più rapidità e precisione.

Il sotto-marchio senza anelli, intanto, ha già due modelli all’attivo: la wagon elettrica E5 Sportback e il SUV elettrico E7X. Resterà tutto a batteria, o “veicoli a nuova energia”, come li chiamano da quelle parti. A Shanghai è stato inaugurato anche l’AUDI Innovation Tech Center, dedicato interamente a questa linea.

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Per SAIC-Audi il capitolo “quattro anelli” si chiude. Secondo i media, la produzione di modelli a combustione come A5L Sportback, A7L e Q6 era già stata ridotta drasticamente, se non fermata del tutto. Ora la responsabilità passa altrove. SAIC continuerà a distribuire le vetture con gli anelli fino alla fine del 2027 e a garantire assistenza post-vendita anche dopo. Poi, grazie e arrivederci.

FAW-Audi, invece, non cambia pelle, continuerà a produrre sia premium a combustione sia modelli a energia alternativa. In cantiere ci sono le versioni cinesi a passo lungo delle elettriche su piattaforma PPE, cioè Audi A6L e-tron e Q6L e-tron.

Cambia anche la poltrona più alta. Johannes Roscheck, presidente uscente di Audi Cina, parla di basi solide per uno sviluppo sostenibile nel lungo periodo. A novembre lascerà il posto a Jeff Zhang, ex manager di Chery. Un nome che in Germania farà alzare più di un sopracciglio.

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I due CEO dei partner recitano il copione con precisione. Liu Yigong, per FAW, promette progresso congiunto tra motori a combustione, ibridi ed elettrico intelligente. Jia Jianxu, per SAIC, evoca il “Vorsprung durch Technik” e la volontà di costruire un nuovo modello di cooperazione.