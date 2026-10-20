Kia K4 ibrida: a differenza dei rivali, la batteria non compromette affatto il bagagliaio

La batteria dell’auto ibrida si mangia il bagagliaio. Lo sanno tutti, e infatti chi passa all’elettrificato di solito lo fa con le dita incrociate. Kia, invece, con la K4 full hybrid, ha deciso di non presentarsi come molte concorrenti.

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Sulla berlina a 5 porte i litri sono 438, come sulla versione a benzina. Sulla Sportswagon sono 604, identici all’1.6 T-GDi. Abbattendo i sedili si arriva a 1.217 litri sulla berlina e a 1.439 sulla wagon.

Il confronto con le mild hybrid a 48V della stessa K4 fa quasi arrossire queste ultime. Con il tre cilindri 1.0 T-GDi la berlina scende a 328 litri e la wagon a 482, con una perdita fino a 110 e 122 litri a sedili reclinati. Una Skoda Octavia “Combi” Hybrid si ferma a circa 485 litri, cioè 140-155 in meno rispetto alla benzina. Anche la vecchia Ceed SW PHEV e l’Octavia IV hanno pagato pegno.

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Come ci riesce? Il sistema è un 1.6 a iniezione diretta da 102 cavalli, abbinato a un motore elettrico da 61 cavalli, per 154 cavalli complessivi sulle ruote anteriori tramite un doppia frizione a sei marce.

La batteria agli ioni di litio è da appena 1,54 kWh lordi: niente spina, solo recupero in frenata e in marcia, con brevi tratti in elettrico. I consumi dichiarati vanno da 4,7 a 5,2 l/100 km. Le palette al volante gestiscono sia le marce sia la rigenerazione, mentre il selettore trasloca sulla piantana dello sterzo e libera la console, con un vano in più tra i sedili. I due schermi da 12,3 pollici restano al loro posto.

La K4 prende il posto della Ceed nel segmento C ed è la prima ad arrivare con questa carta in mano. Presentata a Parigi, è in produzione per l’Europa da metà ottobre 2026. Già la base, a vedere i listini già pubblicati in alcuni Paesi europei, porta clima bizona, fari LED, cerchi da 16″, cruise adattivo Stop&Go, telecamera e sensori, accesso keyless e CarPlay e Android Auto wireless. La L aggiunge strumentazione digitale, sedili e volante riscaldati e il portellone elettrico sulla wagon. La GT-Line sale a 18″, con sedili ventilati, telecamera a 360 gradi, Harman Kardon e head-up display.

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I prezzi vedono la benzina partire da 30.750 euro, mentre l’ibrida (con cifre non ancora annunciate) dovrebbe stare intorno ai 35.000. Alla fine della storia, sui 604 litri della K4 Sportwagon full hybrid entrano passeggino, valigie e il cane, senza fare Tetris. Un volume da SUV compatto, in un corpo da station wagon.